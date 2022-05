Fan de la comida: éste es el signo del zodíaco más glotón

Es un hecho que para subsistir hay que comer, sí, pero hay personas en el mundo que aman más que cualquier otra cosa poner un pedazo de comida en su boca, probar diferentes sabores y texturas, y disfrutar del placer de comer... con ellos, nada es a las apuradas. No es como en algunas personas que solo lo hacen por la necesidad de alimentarse. Así que hoy te contamos cuál es el signo del zodíaco más glotón de todos.

La persona glotona es aquella que ama cuando tiene que sentarse en la mesa con el único fin de degustar de los más diversos platos, que la comida les entra por los ojos y la boca. Comen a cualquier hora, día o noche; y no distinguen qué es.

gloton2.jpg Hay dos signos del zodíaco que aman la comida más que cualquier cosa.

TAURO, EL PRIMERO

En el caso de los nativos de este signo comen hasta cansarse. Parece que en ellos el estómago no tiene límites porque comen y comen hasta que se sienten completamente llenos. Un placer real de la vida. Y si los invitan a un evento, bingo, ellos saben que tendrán la oportunidad de probar de los más variados alimentos, nuevos, ricos y variados. Por más que sea dulce o salado a ellos no les importa.

CÁNCER, TAMBIÉN

Quienes nacieron bajo este signo disfrutan demasiado de la comida. Si estás en pareja con uno de ellos o si tratas de conquistarlo, que sea a través de la comida, ellos te amarán. Su gran momento del día es cuando abren la heladera y se ponen a pensar qué prepararán para comer. No les preocupa demasiado su cuerpo perfecto o no, ellos necesitan probar variedades de comida y saber de arte culinario. Comen hasta el exceso y no les importa mucho lo que piensen de ellos. Son de las personas que se compran libros de recetas si hace falta.