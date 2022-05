Mejor no confiar: éste es el signo más ingrato del zodíaco

person ingrata.jpg

Sin dudas pueden llegar a ser los más maleducados de todos. Y es que parece que ellos viven en una burbuja donde solo existe y ven lo que ellos hacen.

ARIES, A LA CABEZA

Ellos ocupan el primer lugar. Siempre aducen a que como les pasa tantas cosas en s u vida jamás tienen el tiempo suficiente para dedicarle a sus relaciones de pareja. Es por eso que es frecuente que "se les olvide" compartir tiempo de calidad con la persona que aman. Ojo, no lo hacen a propósito, si no que por naturaleza son así. No lo culpes, trata de entenderlo, y si no sigue tu camino mujer. En ocasiones, todo lo que un ariano puede hacer es dedicarle tiempo a la parte física de la relación.

GÉMINIS, TAMBIÉN

Otra persona más que se excusa en que como tienen tantas cosas en su cabeza para ocuparse tratan de manera desconsiderada a quienes lo aman. Ellos no tienen la intención de tratarlos así pero les sale por naturaleza. Al instante se sienten abrumados o colapsados, son los típicos que se olvidarán de fechas de cumpleaños o aniversarios y claro, no le prestan atención a los detalles que a las mujeres les gusta. Sin dudas la constancia es un desafío muy fuerte para quienes integran este signo, y enfocarse en alguien mucho tiempo, ni hablar.