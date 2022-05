¿Sí o no?: ahora Alberto dice que no piensa en la reelección

Estas palabras del verborrágico funcionario no hicieron más que calentar el clima interno de la alianza oficialista, por lo que el Presidente, desde Europa, debió salir a aclarar: "No tengo que pelear con Cristina, ni me quiero pelear con Cristina, me tengo que pelear con Macri y con la derecha. Esos son los causantes de la decadencia argentina", disparó.

Lo que antes fue reelección, ahora fue "hacer lo que fuera necesario para ganar y garantizar que no vuelvan el macrismo y la derecha no vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso que nos sumió".

Cada vez que pudo, Alberto gambeteó la pregunta sobre la reelección, sin nombrarla. "Mi cabeza está puesta en resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el conflicto internacional genera en Argentina, mi cabeza está en ayudar a salir de la pobreza a los que están en esa situación, en generar trabajo, en eso está mi cabeza", insistió.

Finalmente, no tuvo más remedio que decir la palabra, ante la insistencia de los periodistas: “La verdad es que yo no estoy discutiendo con Cristina, no estoy discutiendo ninguna interna y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección".