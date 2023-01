Senadores de JxC no participarán de una mesa de diálogo con el Gobierno mientras continúen los ataques a la Justicia

El interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentra el sanjuanino Roberto Basualdo, rechazó hoy el pedido de juicio político contra la Corte Suprema y adelantó que no habrá ningún tipo de acuerdo con el oficialismo en el Congreso Nacional mientras continúen los ataques contra el Poder Judicial.

“Esta conducta del Presidente, se suma a su anterior anuncio público de que no cumpliría el fallo de la Corte Suprema en materia de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que de hecho continúa sin cumplir, y en consecuencia, no ha tomado ni él ni ninguno de los funcionarios responsables del cumplimiento, medida alguna en tal sentido”, continúa el comunicado.

Por otro lado, también apuntaron contra el ministro de Justicia, Martín Soria, por dejar trascender que la Casa Rosada evaluaba reformar el Consejo de la Magistratura por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Sobre ese punto, destacaron que la Constitución establece que es necesaria una mayoría especial en el Congreso “para lo que se hace imprescindible el consenso político”.

Al mismo tiempo, lamentaron que el oficialismo utilice “supuestos chats robados por medio de espionaje ilegal” para atacar periodistas y dirigentes de la oposición. En referencia al escándalo que forzó ayer al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, a pedir licencia. El funcionario dio un paso al costado en medio de un escándalo generado por la filtración de sus chats con Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, con Silvia Majdalani y con empresarios, entre otros.

Desde Juntos por el Cambio, recordaron que el flamante jefe de asesores del Presidente, Antonio Aracre, ha manifestado públicamente que trabajará en conformar una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición por fuera del Congreso de la Nación.

“Tengo mucho diálogo con personas del Gobierno y de la oposición. Me siento confiado en poder hacer esa convocatoria a sabiendas que es un desafío gigante. No lo ignoro, lo tengo muy presente”, había dicho el ex CEO de Syngenta.

“Ante la gravedad institucional del accionar del Presidente y sus funcionarios, los senadores de Juntos por el Cambio reafirmamos que el Congreso Nacional es el ámbito institucional del diálogo y búsqueda de consensos políticos. Sin embargo, ello no será posible en la medida en que el Poder Ejecutivo de la Nación continúe atacando las normas más básicas de convivencia establecidas en la Constitución Nacional como la independencia del Poder Judicial”, señalaron.

Y concluyeron: “Ningún acuerdo será posible en el Congreso de la Nación, si antes no se respeta, en los hechos, la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

FUENTE: Infobae