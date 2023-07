Según Forbes, Mendoza es uno de los 5 destinos preferidos por el "jetset" para quedarse a vivir

El valor del dinero es uno de los factores. Consideró que para una pareja, 1.500 dólares mensuales son suficientes para radicarse en Mendoza. "Un punto importante de diferencia entre la jubilación de la alta sociedad y la jubilación regular en el extranjero es que el presupuesto no es un factor decisivo para la primera", indicó la publicación. "Los jubilados del jetset reconocen que las mejores posibilidades de obtener más por su dinero se encuentran en el extranjero, pero no se ven obstaculizados por el costo y, por lo tanto, tienen más opciones disponibles para ellos sobre dónde retirarse", acotó.

Junto con Mendoza, el ránking de Forbes mencionó a 1) Kotor Bay, Montenegro; 2) Deauville, Francia; 3) Mendoza; 4) Phuket, Tailandia y 5) Turks And Caicos.

Los motivos

Para la publicación, "su motivación para mudarse al extranjero no es estrictamente para acceder a un costo de vida más bajo. Es acumular experiencias de vida únicas y ver cosas a las que la persona promedio no llega. Es para agregar a su repertorio de historias interesantes y buscar lo mejor de todo lo que este mundo tiene para ofrecer. La buena noticia es que una jubilación de la alta sociedad en el extranjero no cuesta lo que normalmente se considera dinero de la alta sociedad. En algunos lugares del mundo, puede adoptar un estilo de vida estándar de penthouse por un costo sorprendentemente asequible".

Sobre Mendoza, dijo que "es la primera región vitivinícola de América Latina, y donde crecen las vides, la vida es generalmente buena. Es el hogar de más de 350.000 acres plantados y responsable de al menos dos tercios de la producción total de vino de todo el país".

"Aquí en el interior de Argentina, la comida, el vino y la conversación interesante son las prioridades de la vida. El ambiente relajado de esta región, las ciudades seguras, la infraestructura desarrollada, la cultura intacta, el costo de vida asequible y la gente amigable se combinan para crear un estilo de vida idílico", describió Forbes sobre Mendoza.

Además, consideró que "Mendoza tiene un efecto en la gente: llegan como turistas, terminan extendiendo su viaje y eventualmente deciden hacer de Mendoza su hogar para siempre".

Forbes describió que "la ciudad de Mendoza ofrece verdaderas distracciones cosmopolitas, incluidas personas sofisticadas y educadas que se visten con cuidado y cuidan sus modales".

"Es el hogar de restaurantes de cinco estrellas, tiendas y artes escénicas. Argentina ofrece políticas de residencia sencillas, lo que facilita establecer la vida aquí", describió.

Entre los "no" posibles, Forbes dijo que "sin embargo, este país es un paisaje siempre cambiante y no es adecuado para todos. Se adapta mejor a las personas que desean disfrutar de un estilo de vida único y que no se desaniman por la política y los problemas monetarios (entendiendo que siempre es posible evitarlos)".

