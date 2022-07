Se hizo viral: mirá la impactante imagen de Jesús en el vidrio de un auto

Basso admitió que lo ocurrido “es algo extraordinario” y que no ha encontrado una explicación lógica, porque el cristal no parece haber sido modificado de manera artificial.

Por su parte la mujer relató que "salí a sacar la basura y sentí como si una luz pasara frente a mi cara y me tambalee. Hacía un ratito que mi hijo me había dejado el auto, así que lo llamé para preguntarle si le había puesto una estampa al vidrio y me dijo que no. Vinieron con mi nuera y se quedaron helados cuando lo vieron".

En la imagen se observa claramente el rostro de Jesús, y se viralizó en las últimas horas.