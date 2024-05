Se conoció un nuevo testimonio que hunde todavía más a Máximo Thomsen: “Voy a matar a ese negro”.

Paula Varela se indignó con el hombre porque “más allá de que estás pago por el boliche, tenés que estar hasta la puerta, pero también sos un ser humano viendo lo que pasaba”.

Nancy Duré agregó: “La versión es que a Fernando lo matan por negrito. Es lo que le empiezan a decir adentro del boliche y lo que sucede después en la calle”.

Embed - "Voy a matar a ese negro" Las palabras de Thomsen el día del crimen de Fernando según afirmó Vázquez

La versión de Máximo Thomsen

“Mi interés es poder contar todo. Vengo esperando hace 4 años, y no lo pude hacer. No necesito preparación”, arrancó diciendo rugbier.

Y reconoció: “Si alguien está en Zárate… Se peleaba, con baldosas, con armas. Me he peleado, no estoy orgulloso. Lo traté con un psicólogo y a la salida del boliche hay muchas peleas. Nunca pensé que podría matar a alguien. Nunca pensás que podés matar a alguien con alguna parte de tu cuerpo”.

Máximo justificó su violencia por sus problemas con el alcohol: “En ese momento me emborrachaba cuando salía. Era mi necesidad. La segunda noche que estuvimos en Gesell nos juntamos con un grupo de chicas de Zárate. Estaba todo colapsado”.

Sobre el conflicto que terminó con la muerte de Fernando Báez Sosa, el rugbier recordó: “Ese día tomamos mucho en la playa. Llevamos 6 fernets y 4 botellas de vodka. Yo tomaba mucho fernet. Fui a comprar las entradas, comimos, y nos organizamos para salir. Yo llegué borracho a ‘Le Brique’”.

En ese punto, el joven apuntó contra Báez Sosa: “Lo que me acuerdo es que estaba de espaldas a la pista. Matías Benicelli me dijo que le pegaron. Y al toque lo agarró un seguridad y lo sacó. Fernando fue el que le pegó a Benicelli. Después me enteré porque Matías estaba separando una pelea y Fernando le pegó una piña en la frente. Mis amigos se agarraron a piñas. Fernando les hizo burlas. Enzo le pegó la primera piña. Después me enteré que si le había pegado a Fernando. No me voy a esconder. Yo me metí en la pelea. Nunca me dejaron contar”.

El rugbier justificó su accionar diciendo: “Nunca tuve una intención de matarlo. Nunca lo agarré de los pelos. Entré a tirar patadas, pero no tenía noción de lo que estaba pasando. Fue Ciro (Pertossi) el que le pega la patada, siempre dieron que fui yo, pero claramente no era”.