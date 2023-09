Santa Fe: un jubilado mató a un ladrón que entró a robar a su casa

Al llegar personal policial al lugar del hecho, se verificó la muerte del delincuente, que presentaba al menos un disparo de arma de fuego. El cuerpo fue trasladado del cuerpo al Instituto Médico Legal provincial para la realización de la autopsia.

La doctora Georgina Pairola, la fiscal en turno de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional Segunda de Santa Fe, dispuso que actúe gabinete criminalístico para la preservación de la zona del hecho, y ordenó el levantamiento de rastros y la toma de testimonios. Mientras tanto, en la finca se procedió al secuestro de armas de fuego y una vaina calibre 9mm, todo lo cual será sometido a las pericias de rigor.

A modo preventivo, la doctora Pairola labró la orden de detención para el propietario de la vivienda, identificado como C.S., de 72 años, hasta que se finalizaran las medidas dispuestas por la fiscal para definir su situación procesal.

En diálogo con el diario La Capital, C.S. contó que al momento del ataque él se encontraba trabajando en la finca junto con su esposa, uno de sus hijos y un empleado. De repente, se vieron sorprendidos por la irrupción de un Ford Focus color gris, del cual bajaron cuatro personas armadas. Mientras que uno de los atacantes tomó a la esposa del propietario y le puso una pistola en la cabeza, otro redujo al empleado. “¿Dónde está la guita?”, gritó un tercer delincuente que pateó la puerta de la casa e ingresó con violencia. Para ese entonces, C.S. ya tenía preparada su escopeta calibre 16 y le disparó en el rostro.

Al escuchar la detonación, C.S. recordó que los cómplices del ladrón abatido iniciaron su fuga. Los tres se subieron al vehículo en el que los aguardaba otro hombre. “Ahí apareció un auto blanco que los levantó. No se si le alcancé a pegar, pero cuando se iban les disparé otro escopetazo”, relató C.S. al periódico rosarino. A los 300 metros de lugar del hecho, los delincuentes abandonaron el vehículo en el que se trasladaban.

“Anoche nadie pudo dormir en la casa. A mi me tuvieron demorado en la comisaría hasta que la fiscal se dio cuenta de que no hubo más opción que la que me tocó”, contó el hombre asaltado.

Finalmente, la fiscal Pairola resolvió la liberación de C.S., al hallar indicios de que el hombre actuó legítima defensa.

En cuanto al delincuente abatido por el dueño de la propiedad, desde el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe confirmaron este viernes a Infobae que fue identificado como Gustavo Daniel Rattaro, de 46 años, y vivía en los monoblocks del FONAVI de Parque Oeste.

