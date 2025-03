Ricardo Caruso Lombardi será candidato a legislador porteño.

“Elegimos un día especial, el mismo del golpe que le hicieron a -el entonces presidente Arturo- Frondizi. Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintos candidatos de la ciudad de Buenos Aires, para diputado de la Ciudad”, introdujo Zago, quien bromeó con que Caruso ya tiene “bastante experiencia” frente a las cámaras, porque es un habitué de los programas deportivos e incluso oficia como columnista en el canal TN.

Acto seguido, el DT dio su primer discurso político en este rubro que afrontará después de décadas abocado al mundo del fútbol. “Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algo positivo para la gente. La gente con la que voy hablando en la calle me dio una sensación que no sentía desde hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara”, indicó el exfutbolista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipzago/status/1905983141577142367&partner=&hide_thread=false Quiero contarles que nuestro candidato a primer legislador en la Ciudad será Ricardo Caruso Lombardi (@LombaCaruso). pic.twitter.com/jtvojI2hoJ — Oscar Zago (@dipzago) March 29, 2025

Dijo también que para esta tarea no solo hay que tener intenciones, sino además capacidad, y aseguró que él cuenta con una larga experiencia por todo lo que hizo en su vida. “Es un buen momento para pegar un saltito o intentar pegar un saltito y poder ayudar a la gente, que es lo que más me interesa. Siempre ayudé a todo el mundo, en el deporte ni que hablar, en tantos años de trayectoria. Pero también siempre acompañado por gente que está preparada para eso. Yo me apoyé mucho en los cuerpos técnicos, solo no podés hacer nunca nada y esto no va a ser la excepción. Siempre juntos, haciendo las cosas bien como corresponde y que la gente crea en vos. Una de las cosas fundamentales en la vida es creer en la persona que tenés del otro lado y el éxito más grande que tuve en el fútbol fue que los jugadores me creían. Cuando a vos te creen, las cosas van a ser más fáciles”, concluyó, en un paralelismo entre esta incursión en la política porteña y sus años en los clubes.