Recrearon a Domingo F. Sarmiento con inteligencia artificial: mirá el resultado

“La demanda en educación está en razón inversa a su necesidad. Sin educación, la democracia es una superchería. El pueblo, el Estado, la nación: todo está escrito en los humildes bancos de la escuela”, dijo Sarmiento con expresión severa.

Según explicaron desde Argentinos por la Educación, “el proyecto comenzó como una idea de Mario Pergolini, y bajo su liderazgo, implicó un trabajo conjunto con el laboratorio GoLab del Grupo Octubre, en asociación con Metabrain.com”.

Sarmiento y la Campaña Nacional por la Alfabetización | Argentinos por la Educación

El guion del discurso de Sarmiento fue desarrollado a partir de una investigación histórica sobre distintas intervenciones del expresidente. Desde Argentinos por la Educación indicaron: “Como parte del ejercicio creativo, buscamos imaginar qué nos diría el Sarmiento del siglo XIX a los argentinos en la actualidad. Nos inclinamos por construir su discurso con mayoría de citas textuales combinadas con unas pocas referencias al presente”.

El proceso de filmación y producción necesario para recrear al prócer llevó dos meses de trabajo y se realizó en el estudio Hangar 5 de GoLab bajo la dirección de Jorge Azambuya. La fisonomía de Sarmiento fue recreada en colaboración con Mario Moscoso, actor y director de la obra Sarmiento y su sombra.

“Hoy en el 2023 me dicen que, a los 9 años, 1 de cada 2 estudiantes no entienden lo que leen. ¡Cuánto hay por hacer!”, dijo Sarmiento a quienes colmaban el auditorio del Malba. El dato hace referencia a los resultados de la evaluación regional ERCE 2019 de Unesco, que arrojó que el 46% de los alumnos argentinos de tercer grado no alcanzan el nivel esperado de comprensión lectora.

Mariano Narodowski, profesor e investigador de Universidad Torcuato Di Tella, expresó: “Sarmiento no es cosa del pasado: viene del futuro a contagiarnos ideas para ser una sociedad mejor. No es una metáfora, en serio es un embajador del futuro, un ‘loco’ como lo llamaban los necios. Para contagiarnos de futuro tenemos que dejar de ponernos la vacuna de la mediocridad política. Dejemos que Sarmiento nos contagie”.

Tras la intervención de Sarmiento, la Noche de la Educación siguió con un diálogo entre cuatro gobernadores electos: Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Poggi (San Luis) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

La necesidad de construir acuerdos de largo plazo, la centralidad de las provincias en la gestión de la educación obligatoria y la urgencia de impulsar una transformación pedagógica que garantice los aprendizajes básicos para todos fueron algunos de los principales puntos de consenso entre los gobernadores.

En la apertura del evento intervinieron Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano para América Latina en el Banco Mundial, quien advirtió sobre los altos niveles de “pobreza de aprendizaje” en la región, y Pablo Bartol, gerente de Desarrollo Social de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), quien enfatizó el valor de los sistemas de información para mejorar la gestión educativa.

En el cierre del evento, el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Ignacio Ibarzábal, planteó una invitación a todos los presentes: “Estamos dando pasos para mejorar la educación: hay que redoblar estos esfuerzos. Invitamos a todos a seguir trabajando en conjunto, de manera inteligente, amplia y generosa”.

