Quién es "la planera", la mujer que defiende los planes sociales y trata de giles a los que trabajan

mariana alfonzo 3.jpg Mariana Alfonzo se hizo conocida como "la planera".

Mas tarde, en una entrevista televisiva "la planera" reveló que tiene varias ayudas sociales que le permiten mantener a sus tres hijos de 5, 12 y 14 años.

"Estoy esperando que se dé la baja del Potenciar Trabajo porque no estoy trabajando. En uno o dos meses no estaría cobrando el plan social", reveló la mujer.

En otra nota, también contó que entre todos los planes que cobra llega a juntar 60 mil pesos por mes. "Me escribí sola en el Ministerio de Desarrollo Social en el Potenciar Trabajo. Hoy subió a $22 mil, pero cuando empecé eran $16 mil", contó.

planera 1.webp Mariana se viralizó por defender los planes sociales.

Mariana también cobra tres asignaciones universales por sus hijos, unos 6 mil por cada uno, es decir 18 mil en total. La "planera" también recibe la Tarjeta Alimentar por otros 18 mil pesos y la garrafa social. Se refiere a la del Plan Hogar que con la última actualización el subsidio alcanzó los $496,80.

Mariana Alfonzo dijo que "por menos de 160 mil por mes" no trabajaría y que tuvo la posiblidad de hacerse monotributista pero no quiso. "Si quería me podría haber hecho monotributista, no lo hice porque me hubiese cortado los beneficios de la AUH, los subsidios para pagar la luz, la SUBE", expresó.

La planera es de la zona de Máximo Paz, en Cañuelas. "Yo no hago nada porque no voy a trabajar como negra esclava para nadie, por dos pesos no trabajo. Trabajé para un abogado cinco años, me falta el título nada más. Dejé el estudio jurídico por la pandemia, empezó a ser todo muy virtual. Tuve que dejarlo porque no era esencial. Si me sacan el plan social volvería a trabajar con el abogado", cerró.