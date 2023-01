"Quedate conmigo, por favor", el duro relato de la chica que ayudó a hacerle RCP a Báez Sosa

En uno de los momentos más relevantes de la cuarta jornada del juicio que tiene ocho imputados en los tribunales de Dolores, Virginia describió cómo encontró el cuerpo de Fernando al acercarse a él. Dijo que estaba "con el torso desnudo y no tenía zapatillas". Mientras los policías le hacían RCP, ella le sostenía la cabeza . Al respecto, describió: "Noté que tenía un golpe muy fuerte en la cara, del lado izquierdo. Y cuando saqué las manos de la cabeza, me las miro y las tenía llenas de sangre ".

Contó además que se sacó fotos en ese momento, las cuales quedaron en su celular. Fernando Burlando -abogado de la familia de la víctima- pidió que se incorporen a la causa. Hugo Tomei -defensor de los abogados- se opuso, pero finalmente el tribunal hizo lugar porque, adujeron, las imágenes que antes no había mencionado tener forman parte de su testimonio.

Le consultaron sobre las maniobras de reanimación que se hicieron y contó que vio a un policía "muy nervioso" realizarle el procedimiento.

"Vi que lo estaba haciendo fuerte y rápido. 'Pará, mirame a mí y escuchame', le dije. Y le conté el ritmo. 'Uno, dos, tres, cuatro, cinco...'", precisó.

Previo a eso, contó que "un chico estaba arrodillado al lado de Fernando" y preguntó si alguien sabía hacer RCP. "Yo lo había hecho con la Cruz Roja. Me acerqué y llegaron los policías. Entre dos o tres lo hicimos. Yo les contaba la fuerza que tenían que hacer y le tenía la cabeza a Fernando".

Además, ante la prensa, contó que mientras haciendo las maniobras, ella le habló a Fernando Báez Sosa para intentar mantenerlo conciente, pero él no respondía. "Quedate conmigo, por favor, quedate conmigo", contó que le decía.

El cruce con uno de los acusados

Virginia también contó que intercambió miradas con los acusados y que uno de ellos le hizo "un gestito", al que luego representó como una mueca de desprecio con la boca.

"Fue uno de los Pertossi. Me hizo un gestito con la boca. Ahí lo miré y le dije que era un hijo de puta", relató Virginia.

La calle vacía en el momento del ataque

Virginia Pérez (20) comenzó su relato contando que estaba con un amigo en el boliche cuando "empezó una pelea muy fuerte". Salieron justo en el momento en el que "sacaban a un chico del cuello".

"Nos quedamos en la puerta y vemos que empiezan de la derecha a salir todos los policías corriendo. De repente la calle queda vacía. Por esas casualidades de la vida cuando desaparecen todos los policías empieza una pelea enfrente. Era mucha gente pegando, no sabía quién era de qué grupo, solo que había mucha gente pegando a una sola persona", relató.

"Había dos personas mínimo pegándole mientras él (por Fernando) se trataba de levantar. Cuando me percaté de la situación ya se habían ido corriendo y fue cuando empecé a ver mucha gente alrededor. Me acerqué de a poco y con mis amigos vimos a un chico en el piso", continuó.

Las preguntas sobre la maniobra de RCP

Al salir de la audiencia, Virginia Pérez (20) acusó a la defensa de los acusados de atacarla y cuestionarla en todo momento durante su declaración.

"Fue muy intenso porque fue mucho ataque. Yo sabía de entrada que me iban a agarrar por el lado de 'parte de la culpa fue tuya, porque hiciste mal el RCP y lo movieron cuando no tenían que hacerlo...' . Ya vine con esa idea de que me iban a agarrar por ese lado", exclamó.

"Ýo estoy certificada por la Cruz Roja y cuando hablaba de cómo hice el RCP, me contradecían con algo. Y yo dije 'prefiero que haya una costilla rota y una persona vida a no hacer nada y tener una persona muerta'", agregó en diálogo con la prensa.

Y señaló: "Me sentí 100 por ciento cuestionada en todo. Todo lo que decía me lo trataban de refutar con algo diferente. Y no entendían que acá la persona que sabe soy yo. Lo hice sabiendo, sino no lo haría".

"Me preguntaban si estaba certificada, me decían que les explique cómo se hace el RCP paso por paso, despacito. Y yo tuve que dar cátedra de RCP también ahí. Los ridiculicé", concluyó.

