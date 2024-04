Polémica: hicieron un manto de la Virgen que muestra un bordado de Javier Milei con el Papa

Epidemia Milei dice que no vacunará contra el dengue, porque "en 3 meses los mosquitos desaparecen"

La presentación que se hizo el día de la procesión de la Virgen, ceremonia que se hace en abril y diciembre de cada año, provocó el repudio de gran parte del arco político.

“Entre indignación y profunda tristeza...Sr. obispo no mezcle política con la Virgen de todos los Catamarqueños”, posteó en sus redes la presidenta del PJ local y senadora nacional Lucía Corpacci, con una imagen que muestra la réplica con el bordado.

La procesión de la Virgen del Valle quedó envuelta en medio de una polémica porque el obispo Luis Urbanc entregó al secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, una imagen de la Virgen del Valle que en su manto tenía bordado al presidente y al Papa.

Si bien la iniciativa fue de un grupo de mujeres que se dedican al bordado de los mantos, la polémica se generó por la participación del Obispado en un acto que se tiñó de política, publicó el diario El Ancasti.

Diputadas del oficialismo local recordaron que nunca una imagen de ningún Presidente estuvo en el manto de la Virgen y se preguntaron si el interés de la Iglesia no estará orientado a mantener los subsidios. Además, expresaron su disgusto contra la Iglesia por involucrar la política en una fiesta religiosa y popular de los catamarqueños.

Qué dijo el obispo Urbanc

Urbanc explicó el sentido de este regalo comentando que fue iniciativa de “un grupo de mujeres que bordan estos mantos dedicándose horas a esta tarea, personas que donan materiales como la tela, los adornos y piedritas, la corona hecha por un señor acá, en Catamarca. Ellos han tenido la intuición, han sentido en su interior, ante las dificultades que vive nuestra Patria, hacer esta imagen réplica para donársela al señor Presidente de la Nación”.

“El señor Francisco Sánchez, secretario de Culto, se la va a llevar en nombre del pueblo de Catamarca y rezaremos para que encomendándose a Ella pueda tomar las decisiones que tanta falta hacen para nuestra Patria; que podamos superar los problemas, todas estas dificultades en las que vivimos, tantas inequidades. Recemos nosotros por el Presidente, que él rece delante de esta Imagen y piense que todos los argentinos tenemos una madre, la Madre del Cielo y nosotros tenemos que ser intermediarios para que todos estemos bien”.

Poco antes de la procesión de la Virgen del Valle, la foto de Milei comenzó a circular por redes y se profundizó mientras se realizaba la tradicional caminata. “Entre indignación y profunda tristeza... Sr. Obispo, no mezcle política con la Virgen de todos los catamarqueños”, expresó la senadora nacional Lucía Corpacci.

La exdiputada Cecilia Guerrero también aludió al tema y recordó que el presidente Milei tuvo duras expresiones contra el Papa argentino. “Parece un chiste, pero dolorosamente no lo es! Sólo en el mundo ‘Urbanc’ estas cosas pueden suceder: el manto de la Virgen bordado con la imagen del autor de la frase ‘es el representante del maligno en la tierra’, con la que descalificara al Papa Francisco, jefe de la misma Iglesia de la que el Obispo es dignatario. Nunca nadie se animó a tanto”.

En esa publicación, Corpacci agregó: “Es increíble y aterrador, no solo lo que dijo del Papa, es el causante de miles de despidos, el que proclama cerrar las universidades públicas, el que recorta recursos a los niños, a los comedores, a los mayores les priva de sus remedios, el que no permite que se compren oncológicos para los que no tienen, el que hace del odio su bandera; pobre Virgen a lo que la sometieron”.

Más extensa en su argumentación fue la diputada Adriana Díaz, que arremetió con duras críticas: “Se supone que la fe mariana trasciende posicionamientos partidarios/políticos. Que el obispo Urbanc bendiga un manto confeccionado especialmente para Milei, en plena celebración oficial religiosa en la Catedral, mínimo está fuera de lugar.

image.png

Justificación del bordado y críticas

Los responsables de la confección del vestido y el manto de la imagen de la Virgen del Valle obsequiada al Presidente de la Nación Javier Milei, dieron a conocer la descripción del mismo.

“En el vestido se bordó el encuentro del señor Presidente Javier Milei con el Papa Francisco, para recordarle que nuestro Santo Pastor está orando por él, un hermano y compatriota, para llevar nuestra Nación a la dignidad que merece”.

El diseño e idea fue de tres sacerdotes: Padre Juan Sebastián Vallejo Agostini, de Buenos Aires; Padre Oscar Bourlot, de Gualeguaychú; y Padre Mario Gustavo Molas, de Catamarca, añade El Ancasti.

Este trabajo fue confeccionado en el Taller de María, creado por Graciela de Carrizo, con la participación de las colaboradoras Estela Rodríguez, Laura Soria, Irene Pereyra y Mónica Aragón. Además, tiene escudos que representan a las provincias y varias imágenes vinculadas a la doctrina católica.

También se sumó al repudio, la diputada Adriana Díaz. “Lo más sano para un sistema democrático es la separación de los intereses de Iglesia y Estado”, sostuvo la legisladora en sus redes sociales.

Por su parte, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, escribió: “Parece un chiste, pero dolorosamente no lo es! Sólo en el mundo “Urbanc” estas cosas pueden suceder. El manto de la Virgen bordado con la imagen del autor de la frase: ‘Es el representante del maligno en la tierra’, con la que descalificara al Papa Francisco, Jefe de la misma Iglesia de la que el Obispo es dignatario. Nunca nadie se animo a tanto!”

FUENTE: La Voz del Interior