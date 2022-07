Planera viral: tras el escándalo, el Gobierno le quitó el Potenciar Trabajo a Mariana Alfonzo

El gobierno nacional suspendió el plan Potenciar Trabajo que recibe Mariana Alfonzo, la mujer que se hizo viral en las redes sociales por jactarse de no trabajar y defender los planes sociales.

Videos "Me gusta vivir al pedo": se hizo viral por defender su derecho a no hacer nada mientras cobra un plan

"La mujer ya tenía una suspensión en curso por incumplimiento y ahora se le acaba de suspender de manera definitiva en función a sus declaraciones", consignaron fuentes oficiales.

Tras las declaraciones de Alfonzo, que cobró una insólita fama en los últimos días como "La Planera viral", la cartera de Desarrollo Social resolvió suspender el plan social Potenciar Trabajo, pero aclararon que la mujer seguirá percibiendo el resto de las asignaciones, que caen bajo la órbita de ANSES.

Alfonzo dijo este jueves que fue amenazada de muerte mientras daba una entrevista televisiva este miércoles por la noche y sufrió un ataque de pánico y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Antes de las amenazas, la mujer que defiende a los planes sociales había dicho que pertenece a una organización social que le hizo firmar un contrato en el que se detalla cuánto dinero tiene que aportar por mes, "supuestamente para insumos".

Mariana, madre de tres hijos que viene en Cañuelas, es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar desde el año 2018. También recibe las Asignaciones Familiares.

“Estoy esperando que se me dé la baja en el Potenciar Trabajo en dos o tres meses porque no estoy trabajando. Cobro por el plan $ 22 mil, casi $ 6 mil por cada uno de mis tres hijos, la garrafa y la Tarjeta Alimentar $ 18 mil", dijo en TV.

"Suponete que me ofrezcan un trabajo de $80 mil no me conviene, porque $ 20 mil irían para la niñera, estaría ganando lo mismo que ganaría estando en mi casa", explicó.

A raíz de estos comentarios, Alfonzo, que se hizo famosa en las redes sociales y acudió a varios programas de televisión, sufrió amenazas y, en consecuencia, problemas de salud.