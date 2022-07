Después de "la planera", apareció la "señora rompe manifestaciones"

Pero Mariana no es la única. Del otro bando, también hay muchas personas cansadas que empezaron a tomar cartas en el asunto y una de ellas se hizo viral este jueves.

Una mujer, de la cual no se conoce la identidad, irrumpió en una manifestación en plena Diagonal Sur, en el microcentro porteño y generó las risas y aplausos de quienes estaban en el piso de TN viendo el móvil. La "señora rompe manifestaciones".

Era un noticiero el que estaba cubriendo la movilización que había cortado la calle. La mujer, cansada de esperar, se bajó de su camioneta y fue a enfrentar a quienes no la dejaban pasar.

"No pueden abrir un poquito, estamos laburando para pagarles el plan. Estamos todos esperando para que ustedes abran un minuto y tengan buena onda. Podemos abrir un poco, estamos hace cuarenta minutos, es de onda", dijo la mujer muy decidida.

El video fue subido a Twitter más tarde y la "señora rompe manifestaciones" se viralizó rápidamente. Gracias al accionar de la mujer, una decena de autos pudo continuar con su rutina diaria.

"La planera" fue amenazada tras aparecer en la televisión

Mariana Alfonzo no sacó para nada barata su exposición en la televisión. Este miércoles por la noche, mientras estaba en Crónica Televisión hablando, denunció los movimientos de dinero de los punteros políticos con los planes sociales.

planera.webp

"La organización a la que pertenezco es muy grave lo que hace. Me amenazan de muerte. Si yo te digo lo que pasa, ¿vos me vas a ir a cuidar a casa? Ni siquiera puedo decir por qué me echaron", dijo "la planera" que advirtió que les sacaban un porcentaje del plan social que cobraban.

Alfonzo reveló que tanto ella como su familia sufren amenazas de muerte.