Piñas y batalla campal en una asamblea universitaria

“Franja Morada puso vallas y patovas”, denunciaron en Twitter, junto a un video del enfrentamiento que protagonizaron. Franja Morada, por su parte, indicó que la asamblea se llevó a cabo como corresponde, y acusó a La Cámpora de reaccionar violentamente cuando la votación no se daba como querían.

Sucedió en la Facultad de Derecho de la UBA. El motivo de la asamblea era reformar el sistema electoral del Centro de Estudiantes. #UBA #batallacampal #asambleauniversitaria pic.twitter.com/e7beaM0hI8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 20, 2023

Según la versión oficial, los disturbios iniciaron cerca del mediodía, cuando se estaba desarrollando la asamblea en el Aula Magna, con alrededor de 500 estudiantes. Aparentemente en uno de los ingresos, un grupo identificado con La Cámpora quiso ingresar a la fuerza sin ser estudiantes, forzando los ingresos y tirando las vallas que estaban colocadas en la zona, de acuerdo a lo que relata un comunicado emitido por la Facultad, reflejado en Infobae.

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales se puede ver el ingreso a uno de los salones de la Casa de Altos estudios rodeado de vigilancia, personal de seguridad y vallas. A medida que fue llegando gente, se fueron caldeando los ánimos al punto que finalmente la presión para ingresar al Aula Magna derivó en los disturbios donde no faltaron nada. Golpes de puño, patadas, agarradas e incluso vidrios rotos se registraron.

Si bien las imágenes hablan por sí solas, no se registraron heridos y la situación no pasó a mayores. El Centro de Estudiantes emitió un comunicado dando su versión de los hechos, pero las autoridades de la unidad académica como de la alta casa de estudios no se expresaron al respecto.