Picada mortal: la dura acusación de fiscalía contra "La Toretto"

La joven enfrenta una condena de 8 a 25 años por “homicidio simple con dolo eventual”, según la carátula de la Fiscalía N°12 que motivó el pedido de detención y un fallo en el mismo sentido por parte del Juzgado de Garantías a cargo de Marcela Garmendia, sumada a la resolución de la Cámara de Apelaciones que rechazó el recurso interpuesto por la defensa para evitar el arresto.

image.png

Los abogados que representan a “La Toretto” impugnan la calificación y piden que la joven sea investigada por un delito culposo, con una pena máxima de seis años: argumentan que no hubo intención de matar y cuestionan la figura del dolo eventual. Creen, además, que la tiktoker debería permanecer en libertad mientras avanza la investigación.

“(Alvite) actuó representándose el resultado muerte, mostró indiferencia y asumió ese riesgo con desprecio por la vida ajena, sobre todo porque circuló a alta velocidad en una avenida, por un trayecto sostenido y eludiendo otros autos”, indicaron a TN desde la fiscalía.

Flavio Gliemmo y Santiago Irisarri, defensores de “La Toretto” -ella misma, en un video en TikTok, se autodefinió así en alusión al personaje del actor Vin Diesel en la saga de películas Rápido y Furioso-, reconocen que la joven conducía su auto “de manera irresponsable e incluso temeraria” al momento de atropellar y matar, aunque acentuaron que “no se escapó ni intentó eludir el accionar policial”.

Por el contrario, señalan que la joven se exhibió colaborativa y que su actitud tras el hecho se contrapone con una presunta intención criminal. También negaron que estuviese corriendo una picada cuando embistió al motociclista, como creen los investigadores a partir de las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad.

image.png

Gliemmo e Irisarri insisten en que, al momento del choque, Alvite seguía al auto de una conductora que vive en City Bell y le indicaba cómo salir de La Plata. También aclaró que la tiktoker “no vio el semáforo en rojo” en la esquina de Avenida 13 y 53.

El letrado mencionó nuevamente que la joven no conocía la capital bonaerense y que no usó una aplicación para guiarse “porque no tenía datos en el celular”. Además, sumó nuevos detalles a la versión: dijo que “La Toretto” manejaba “de casualidad” el Volkswagen Gol Trend con el que provocó el hecho debido a que el dueño del auto “había tomado alcohol” y no estaba en condiciones de conducir.

Según pudo saber TN, una policía que participó de la pesquisa y ya declaró como testigo mencionó que Alvite y su novio asistieron al reconocimiento médico. Agregó que, una vez allí, los profesionales que los atendieron les comentaron que, si lo deseaban, podían negarse a la extracción de sangre. La agente dijo además haber visto a Alvite y a su acompañante “ubicados en tiempo y espacio”.

Desde la fiscalía remarcan que “La Toretto” se negó a la extracción. Y ponen el ojo en el accionar policial en el lugar del hecho, lo cual motivó en paralelo la apertura de una investigación ante un posible delito de acción pública.

Cerca de las 2 de la madrugada del jueves 11 de abril, mientras manejaba un Volkswagen Gol Trend, la acusada atropelló a Armand, quien iba solo a bordo de una moto marca Baraj modelo Boxer.

Tal como quedó registrado en las imágenes de las cámaras de seguridad, que constituyen la prueba documental clave del caso, la conductora del auto gris cruzó en rojo y a toda velocidad el semáforo de la esquina de Avenida 13 y 532. Allí chocó de costado a Armand, quien sufrió un violento golpe en la cabeza al impactar contra el asfalto y murió horas después en el Hospital de Gonnet.

