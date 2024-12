Malas juntas

Pelea en las redes: Javier Milei y Cristina Kirchner buscan despegarse del senador Edgardo Kueider

El presidente apuntó que el senador detenido en Paraguay por más de 100 mil dólares no declarados pertenece a las filas del PJ. Mientras que la ex presidenta sostuvo que no responde a los intereses de los peronistas.