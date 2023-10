Patricia Bullrich: "El pirómano de Massa nos está llevando a la hiperinflación"

Con un fuerte descargo desde sus redes sociales, Bullrich apuntó contra Massa pero también acusó al candidato libertario Javier Milei de fomentar "la corrida cambiara".

"Entre el pirómano de Massa, que nos está llevando a la hiperinflación, y la irresponsabilidad de Milei, que fomenta la corrida cambiaria, están los argentinos angustiados por el presente y el futuro", escribió Bullrich.

En modo campaña, la aspirante de Juntos por el Cambio cerró el mensaje asegurando que su espacio tiene "el plan, los especialistas, la voluntad y el poder político para ordenar la economía y el país".

En la misma línea que Bullrich se pronunció su compañero de fórmula, Luis Petri, quien también responsabilizó a los candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza.

"Con los fósforos de Milei y la nafta de Massa están incinerando el poder adquisitivo de los argentinos", arremetió Petri.

La acusación de Bullrich contra Massa y Milei se da en medio de la tensión sin freno en el mercado cambiario, con el dólar blue por encima de los $ 1000 y en su máximo histórico, y con cuestionamientos cruzados entre los candidatos.

Es que desde el Gobierno culparon al libertario por la corrida. El propio Massa lo tildó de "irresponsable" y su secretario de Finanzas fue más allá al señalar que "cuatro o cinco vivos" disparan la cotización del dólar en el mercado informal.

Massa había sido el primero en cruzar a Milei cuando el libertario recomendaba en los medios que los ahorristas eviten ahorrar en pesos.

"No les importa la gente, sólo les importa una frase atractiva para generar un título en los medios. Estamos ante una manga de irresponsables que no piensan en la Argentina sino que se miran a ellos mismos para ver cómo se ven en un título de diario sin pensar en el mañana", dijo Massa.

Y agregó: "Agitar, decirle a la gente 'saquen los depósitos' de manera irresponsable... Cuando veo candidatos que por un voto son capaces de prender fuego una casa, la verdad es que me preocupo. Esa irresponsabilidad no me hace daño a mí, no le hace daño al gobierno le hace daño a millones de argentinos".

FUENTE: Clarín