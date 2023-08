Paso Cristo Redentor: larga fila de camiones en la reapertura

El bicho no se fue

Las autoridades del Paso Cristo Redentor no confirmaron una cifra exacta de camiones que ya han cruzado a Chile, pero se estima que han sido muchos. “No sabremos bien hasta no se termine el día y se cierre la planilla, por ahora va subiendo mucha gente”, comentaron. Si bien el paso reabrió este miércoles, este jueves se visualiza buen tiempo pero habrá que esperar que decisión toman para los próximos días porque hay pronóstico de mal tiempo desde el viernes en alta montaña.

Por otro lado, recomiendan transitar con mucho cuidado tanto por el Acceso Sur como por la Ruta 7 debido a la gran cantidad de canciones sobre la ruta.

Previo a la reapertura del paso fronterizo hacia Chile, en Mendoza hubo unos 3 mil camiones varados que no podían transitar por el Fuerte temporal de nieve que azotó a la montaña mendocina.

El problema de los camioneros en la ruta vuelve a repetirse pese a los reclamos que hizo APROCAM por la mala coordinación entre ambos países.

FUENTE: Los Andes