Pánico en TikTok: grabaron a "La Llorona" caminando por la calle

Los cibernautas mostraron su miedo ante la aparición de la espectral figura: “Hay que mirarla, pero no acercarse porque te lleva al otro mundo”; “Si la tocas, quedas preso de ella y ya nunca puedes volver acá”; “Yo la escuché y lo que hace es llorar y no gritar, cada vez que me acuerdo me erizo”; “Es un alma en pena eterna”; “No tiene sombra”.

La leyenda de “La Llorona”

La historia detrás de la espeluznante figura comenzó con un relato oral sobre una mujer que fue abandonada por su marido y, como venganza, ahogó a sus hijos en el río.

Desde ese momento, según el mito, vaga, arrepentida y triste, por pueblos y ciudades, asustando con su llanto a todos los que se cruzan con ella.

En 1550, Fray Bernardino de Sahagún recogió la leyenda en su monumental “Historia general de las cosas de Nueva España”: “Aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en Palacio; decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire... Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de manera, que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente”.

La leyenda de “La Llorona” es muy popular en toda Latinoamérica, pero también cuenta con una gran difusión en los estados del sur de los Estados Unidos, especialmente Arizona, Texas y Nuevo México.