Pablo Moyano: "La CGT está más unida que nunca y el objetivo es voltear el DNU y la ley ómnibus"

Mientras el Congreso debate en comisiones la ley ómnibus, y el Gobierno intenta destrabar en la Justicia las partes del DNU que fueron suspendidas, desde la CGT ratificaron que el único objetivo que tienen es que esas iniciativas no sean aprobadas y movilizar el próximo 24 de enero, día del primer paro nacional desde la asunción como presidente de Javier Milei.

Moyano resaltó que ya se comenzaron a evidenciar las primeras manifestaciones contra el Gobierno de Milei, y dijo que todo va a culminar el próximo 24 de enero en el paro nacional para “exigirle y acompañar a los diputados y diputadas que tienen que poner la cara frente al pueblo y rechazar este DNU que viene a liquidar derechos de los trabajadores”.

Durante una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10, el sindicalista ratificó la unidad de la CGT, “a pesar de algunas diferencias”, y ratificó los objetivos inmediato que tienen: “Hoy la CGT está más unida que nunca, más allá de las diferencias que podamos tener. Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la ley ómnibus y movilizar el 24. Y estar presente en cada conflicto que se va a ir generando”.

Moyano también dijo que el sindicalismo debe “mantenerse en alerta permanente porque se vienen momentos muy muy jodidos” ya que “las medidas que hoy se discuten apuntan al corazón de los trabajadores, al salario, sacarle la indemnización”.

“Lo más importante es que en la CGT nos estamos reuniendo con distintos bloques. Hoy el objetivo de la CGT es que el DNU no se vote, llegar a los 129 diputados”, añadió.

Moyano fue contundente con las críticas hacia el Gobierno al afirmar que todas las medidas que toman “con en contra de los trabajadores, de los jubilados, y a favor de la casta”. “Tanto el DNU como la Ley Ómnibus fueron creados por el grupo Techint, por Mercado Libre”, disparó.

Además, cuestionó la falta de diálogo del Ejecutivo con los distintos sectores: “No dialogan con los gobernadores, no dialogan con los intendentes. Ellos gobiernan para la casta”, insistió.

Críticas a Cavallieri y mensaje para Massa

En otra parte de la entrevista, Pablo Moyano se refirió a dos temas que sucedieron en las últimas semanas. Uno, la foto que se sacó el secretario general del gremio de Empleados de Comercio con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de una reunión en la que el sindicalista les adelantó que adherirá al sistema de indemnizaciones que impulsa Milei.

“El único que lo ha intentado es el sindicato de Empleados de Comercio, con aquella primera foto. Los tendrían que haber echado a los tres. Ahí te das cuenta el desprecio a los trabajadores”, apuntó Moyano.

El 27 de diciembre, casi en forma simultánea con la protesta de la CGT contra el DNU de Javier Milei ante el Palacio de Tribunales, el líder de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri, estuvo reunido con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, y logró la promesa de que se corregirá un artículo de la reforma laboral que afectaba las cuotas solidarias que pactan sindicalistas y empresarios en los convenios. Y, además, le confirmó que en enero incluirá en su convenio un nuevo sistema de indemnizaciones previsto en el DNU con la creación de un Fondo de Cese Laboral como el de la UOCRA.

Pettovello dio la noticia en las redes sociales: “El gremialista expresó su adhesión a la figura Fondo de Cese, incluida en el DNU 70, que establece un sistema de cobro de indemnización inmediato y justo a fin de poder hacer frente a futuros despidos. Una promesa de campaña de Javier Milei que hoy es realidad”, publicó en X. Y agregó: “Lo único que nos interesa es que la gente tenga trabajo”.

Moyano también fue consultado sobre el supuesto rechazo a la convocatoria al paro general que hizo el exministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, la semana pasada durante un encuentro con los líderes de la CGT.

“Puede haber diferentes charlas, hemos tenido reuniones tratando de reconstruir, llevando adelante la autocrítica que necesita Unión por la Patria. Había trascendido que Sergio Massa (se oponía al paro), pero no, eso no. Esto es algo de la CGT. Como yo no planteo cosas de la política, medidas que se han tomado, nadie puede intervenir en el órgano de la CGT”, dijo.

