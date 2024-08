Nuevo chat de Fabiola Yañez: "Me quiso ahorcar, estaba coaccionando a una amiga para que se acueste con él"

En el mensaje, Yañez habla de la noche del 11 de agosto. La Justicia tiene identificado que ese día, la pareja discutió “por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofia Pacchi”, una de las mejores amigas de la primera dama. El fiscal Ramiro González expuso en su dictamen que el ex presidente “zamarreo a Yanez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujeto con sus manos del cuello”.

Pacchi estuvo en la Fiesta de Olivos. Y cuando se filtraron las fotos de aquella noche, la relación personal con la primera dama se quebró. Sin embargo, Pacchi siguió trabajando unos meses en la Secretaría General de la Presidencia. Fue una manera de tenerla contenida porque la ex modelo quería hablar en los medios y contar su versión de los hechos. Nunca ocurrió.

“Fue bien contenida para que no hable de todo lo que había pasado”, dijo a Infobae una fuente que conoce la trama.

La relación entre ambas se remontaba al menos a 2012. “Se conocieron en un curso de teatro en lo de Evaristo, en Palermo. En algún momento vivieron juntas”, recuerda un integrante de ese círculo íntimo que implosionó con la Fiesta de Olivos.

Pacchi ahora es una de las seis personas que deberá declarar como testigo. Su nombre no está en el escrito que presentó Yañez el lunes ante el consulado argentino en Madrid (Españ) pero aparece en su declaración del martes ante el fiscal González.

La conversación de Yañez con Cantero es del 12 de agosto de 2021, el mismo día que le manda las fotos que reveló este medio, y unas capturas de WhatsApp. En esa charla con Alberto Fernández le recrimina su violencia: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

Luego le envía una foto del ojo totalmente morado y le dice, irónicamente: “Esto es cuando me pegaste sin querer”.

En el dictamen del fiscal aparece como Hecho 2. “Alberto Fernandez sujeto del brazo a Fabiola Yanez, provocándole las lesiones cuya imagen se observa en la fotografía que la nombrada le envió el día 12/08/2021 a María Cantero”, explicó González.

