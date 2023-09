Atención ANMAT prohibió el uso de tres lotes de gotas oftálmicas y pide no usarlas

“Yo vine a peregrinar porque ustedes sabes, me han gorriao y es por eso que vengo a pedirle al Señor y la Virgencita que ya no me gorreen más”, expresó el salteño.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1703842797114044575&partner=&hide_thread=false "No me gorreen más": el insólito pedido de un peregrino en Salta que se volvió viral pic.twitter.com/UZIj2b2k1i — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 18, 2023

Su pedido rápidamente se viralizó no solo en redes sociales, sino también en algunos portales salteños que sorprendidos compartieron el pedido Cuellar.

¿Qué hay detrás del pedido para que no lo engañen? La realidad es que Dano Cuellar es influencer y creador de contenido de Salta. Él mismo publicó el video en su cuenta de TikTok que tiene 88.200 seguidores.

Fiel seguidor de la Virgen del Milagro, aprovechó la fiesta patronal para crear el video que tiene 1.8 millones de visualizaciones y más de 1.000 comentarios.