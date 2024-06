Nahir Galarza se habría querido fugar de la cárcel imitando a una presa muy famosa

La mujer fue condenada a cumplir prisión perpetua en la Unidad Femenina 6 Concepción Arenal, la misma cárcel donde hoy se encuentra Galarza.

Bonazzola se hizo famosa porque logró fugarse de la institución penal poniendo en su cama un muñeco de trapo de tamaño real antes de cortar el alambrado de seguridad del muro perimetral con un alicate y darse a la fuga.

La mujer se ocultó en Paraguay y fue recapturada por la policía cuatro años después, en su ciudad de origen, mientras vivía en la casa de su hermano.

Galarza, según las fuentes judiciales, hizo un muñeco similar al usado por Bonazzola que encontraron las agentes al hacer un control en su celda: “Desde entonces hubo que seguir cada uno de sus pasos con mayor atención y no despegarle la mirada. Había malestar del resto de las internas porque los controles se habían intensificado”.

Y agregaron que toda la situación fue “de película”: “El caso de Bonazzola aquí fue muy comentado. En primer lugar, por lo que implicó el crimen, y en segunda instancia porque fue muy llamativa la forma en la que logró escapar, con un método un tanto rudimentario”.

La pericia psicológica de Nahir Galarza que complicó su estrategia en el juicio

Esta semana, Gabriel Cartaña reveló en “Socios del espectáculo” el resultado de las pericias psicológicas que le realizó a la joven: “Yo le hice una evaluación en el contexto de un juicio penal. Los juicios penales son públicos y los peritos tenemos que informar. Si tuviéramos secreto profesional, no podríamos hacer el trabajo que tenemos que hacer, que es informar”.

Y remarcó: “El tema es que cuando yo entrego la pericia ellos leen la pericia y me dicen que está todo bien, pero que les faltaba que yo ponga o que el informe diga que Nahir era víctima de violencia de género de parte de Fernando Pastorino porque esa era la estrategia de la defensa. En ese momento estaban alegando eso. Les dije que yo no podía poner eso en el informe porque no había ningún elemento que indique que Nahir era víctima de violencia de género . Me dicen: ‘Bueno, pero esa era nuestra estrategia’. ‘Bueno, será tu estrategia, pero yo no lo voy a poner si no aparece’. Al punto tal que ellos no presentan la pericia en el juicio porque no le servía. Y en un momento tuvo una abogada mediática que se le ocurrió que era interesante demandarme porque ella conseguía prensa y me demandó”.