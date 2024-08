Nación evalúa cobrar la atención médica a extranjeros en hospitales públicos

No es un tema nuevo, pero ahora desde Nación buscan darle un marco legal al cobro de atención médica a extranjeros que lleguen a los hospitales públicos del país. La intención es que la medida sea a nivel nacional, aunque ya hay provincias que lo estén haciendo, como el caso de Mendoza.

En el plan de reordenamiento del sistema de salud nacional, Russo apunta a que la cartera funcione como sucede en Estados Unidos, donde funciona un Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) con el objetivo de regular guías específicas de los procedimientos de atención médica y cobertura. La intermediación judicial que, a través de amparos, obtiene la aprobación de medicamentos de determinadas marcas y gastos vinculados a servicios como transporte, educación o discapacidad, que terminan deduciéndose de las arcas de salud, son algunos de los aspectos que buscan ordenar y derivar a otras áreas.

Si bien se desconoce por el momento el contenido concreto del proyecto de ley se presume que podría ser presentado en el corto plazo.

Mendoza, Salta, Santa Cruz y Jujuy, las provincias que cobran la atención médica a extranjeros

Si bien en San Juan no sucede, el cobro a extranjeros que llegan hasta los hospitales públicos ya es una realidad en distintas provincias.

En Mendoza, por ejemplo, el sistema comenzó a regir el 1 de agosto de este año, es decir, hace una semana. La medida se implementó con el objetivo de recuperar costos en salud y alcanza a extranjeros de tránsito y con residencia provisoria.

Salta fue el primer distrito en efectivizar la medida y según detallaron las autoridades de salud, de tener tres mil pacientes por mes, ahora solo atienden a 60 extranjeros, entre ellos de nacionalidad chilena, paraguaya y bolivianos.

En Santa Cruz también existe una normativa en esa línea. En abril pasado, el gobierno provincial anunció que iba a comenzar a cobrarles a los extranjeros que fueran residentes transitorios las atenciones médicas en sus centros de salud públicos. “Tenemos datos estadísticos de que, más o menos, 1800 personas (de otros países) se atienden mensualmente en todos los hospitales de la provincia”, sostuvo Ariel Varela, titular del Ministerio de Salud y Ambiente provincial.

Por su parte en Jujuy desde el 2019 tienen la Ley 6.116 que establece el “Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros”. Esto permite cobrarle la atención en hospitales públicos a los no residentes en la provincia en caso de que no exista reciprocidad entre las instituciones sanitarias entre países limítrofes, situación que no se ha dado desde el cambio de gobierno en Bolivia.

Además, otras provincias como Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba están considerando implementar medidas similares y han enviado proyectos de ley para ser tratados en sus respectivas legislaturas.