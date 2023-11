Murió el conocido periodista Edi Zunino

zunino.jpeg

"Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edu Zunino, y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo", contó Fontevecchia, durante una entrevista en vivo en Radio Con Vos. Tras quedar en silencio unos segundos, expresó: "Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste".

Especializado en la investigación periodística, estuvo al frente del equipo de Noticias que siguió las alternativas posteriores al asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

También publicó los libros de no ficción periodística “Patria o medios (2009)”, “Periodistas en el barro (2013)” y “Cerrar la grieta (2015)”. En tanto, “Locos de amor, odio y fracaso” fue su primera novela.