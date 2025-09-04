jueves 4 de septiembre 2025

Decoración

Adiós a la madera: la nueva tendencia con materiales eco-friendly para decorar tu casa

La tendencia en diseño de interiores combina sustentabilidad y practicidad: materiales reciclables y modulares para un estilo de vida moderno, dejando atrás la madera.

Por María Morá
Chau a la decoración con muebles de madera

La nueva tendencia en muebles para decorar tu casa

  • Aluminio anodizado: resistente, duradero y con acabado moderno.

  • Plástico reciclado: económico, versátil y eco-friendly.

  • Fibras vegetales sintéticas: perfectas para exteriores y ambientes húmedos.

  • Muebles modulares desmontables: fáciles de armar, transportar y adaptar a cualquier espacio.

El auge de estos materiales está directamente relacionado con la forma de habitar los espacios hoy en día. Con departamentos más pequeños y estilos de vida nómades, la madera, costosa y pesada, pierde terreno frente a propuestas más prácticas, económicas y sostenibles.

En definitiva, la decoración del futuro combina diseño, sustentabilidad y practicidad, dejando atrás la hegemonía de la madera y marcando un cambio profundo en la forma de pensar los ambientes del hogar.

