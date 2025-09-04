Adiós a la madera: la nueva tendencia con materiales eco-friendly para decorar tu casa

Durante décadas, la madera fue sinónimo de calidad, tradición y elegancia en el hogar , pero en 2025 esa tendencia cambia. La decoración se orienta hacia muebles más livianos, modulares y reciclables, en sintonía con un estilo de vida práctico y sustentable. Los consumidores actuales priorizan funcionalidad y cuidado del medioambiente .

El auge de estos materiales está directamente relacionado con la forma de habitar los espacios hoy en día. Con departamentos más pequeños y estilos de vida nómades, la madera, costosa y pesada, pierde terreno frente a propuestas más prácticas, económicas y sostenibles.

En definitiva, la decoración del futuro combina diseño, sustentabilidad y practicidad, dejando atrás la hegemonía de la madera y marcando un cambio profundo en la forma de pensar los ambientes del hogar.