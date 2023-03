Modelo hallada muerta en México: confirman que fue un femicidio

Acorde manifestó el familiar de la víctima a La Nación +, el informe fue contundente. “La autopsia, según la abogada, revela que esto se trata de un femicidio, por las lesiones que tiene”, sostuvo y agregó: “No entendemos el proceder de la fiscalía al liberar a una persona sospechosa en un hecho donde fallece una persona joven, sana, donde hay testigos que cuentan que no los dejaba entrar al departamento; tampoco, que no se activó ningún tipo de protocolo por violencia”.

En ese sentido, el hombre remarcó: “A partir de ahí indicamos la gestión en la Cancillería para intervenir y ya estamos en contacto y están trabajando en el tema”.

“Los últimos días previos al hecho, la relación con su pareja se deterioró rápidamente, viviéndose momentos muy tensos a partir del jueves 16 del corriente. El día 17, la hermana deja el departamento alrededor de las 15 horas. El 18 de febrero a las 7 AM hora local vuelve al departamento, el guardia de seguridad del complejo le informa que hubo mucho disturbio en el departamento de su hermana a la madrugada, que la policía se apersonó dos veces por llamado de los vecinos”, reza la carta que entregaron los familiares de Agostina en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según reconstruyó Jalabert, la joven de 31 años fue encontrada por su hermana, Candela, de 21. “Llegó al edificio a las 6 de la mañana y el código de acceso al departamento no funcionaba”, explicó el padre, y siguió: “Se dirigió al guardia del edificio, quien le informó que durante la noche hubo disturbios en el departamento, donde se había instalado también el novio de Agostina. Le dijo que se había llamado dos veces a la policía”.

En este contexto, Candela volvió al departamento y golpeó hasta que finalmente abrió la puerta el novio de la hermana. Dijo que no había oído que llamaban porque estaba durmiendo. “Él le preguntó dónde estaba Agostina, y ella, sorprendida, le dijo que Agostina estaba con él”, repasó Jalabert. “La perrita la guio hasta la puerta del baño, donde encontraron a Agostina colgada del toallero donde se coloca la toalla de manos”, con el cinturón de una bata, precisó.

El padre de la joven contó que Candela sacó a su hermana del baño, en un esfuerzo por reanimarla. “Pero Agostina ya estaba muerta, ya tenía horas de fallecida. Candela detectó que tenía ciertas lesiones en su cuerpo”, precisó el hombre. El hecho se produjo el 18 de febrero.

“El procedimiento judicial está cargado de falencias. No se aplica ninguno de los protocolos básicos para investigar y saber las causas reales de su muerte. No se detiene al novio, no se le secuestra el teléfono, ni se le realizan exámenes toxicológicos, así como tampoco se constata si tiene lesiones. A todo esto debemos agregar la falta total y absoluta de acceso a la causa que ha tenido nuestra familia, ello no obstante que el cónsul argentino en Playa del Carmen ha intentado conseguir copias de las actuaciones y no lo ha logrado”, expresó la familia Jelabert, según publicó el medio Quinta Fuerza, del Estado de Quintana Roo.

Fuente: La Nación