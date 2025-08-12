martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Neuquén

Misterio: apareció una cruz gigante hecha con vidrio molido y metales en el Parque de los Dinosaurios

El símbolo religioso de más de 30 metros está hecho sobre la tierra, puede verse claramente desde la altura y tiene puntas de flecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una cruz gigante apareció en el Parque de los Dinosaurios de Neuquén.

Una cruz gigante apareció en el Parque de los Dinosaurios de Neuquén.

Un misterioso hallazgo se dio en el Parque de los Dinosaurios de Neuquén: una cruz gigante hecha en el piso con vidrio molido y metales. El símbolo religioso tiene poco más de 30 metros de altura, y puede verse claramente desde el aire. Las autoridades municipales desconocen si se trata de un rito religioso o quién lo hizo, aunque ya mandaron a removerlo.

Lee además
travel sale: vuelven las cuotas sin interes para viajar a destinos locales y del exterior
Para aprovechar

Travel Sale: vuelven las cuotas sin interés para viajar a destinos locales y del exterior
Destacaron la investigación genómica para descubrir el queso contaminado.
Preocupación

Confirman en el país un brote de infecciones potencialmente mortales por el consumo de un queso

"Respetamos cualquier manifestación religiosa, espiritual o artística, pero representa un peligro para la fauna y los visitantes", afirmaron para justificar la medida. El lugar, ubicado en el barrio Melipal, es un área protegida por la gobernación provincial.

El símbolo que apareció tiene más de 30 metros y el formato en cruz con cuatro puntas "estilo flecha", según detallaron. Según publica el diario La Mañana de Neuquén, la forma está compuesta de un contorno de "piedra bocha" y fue rellena de vidrio molido.

Desde el municipio informaron que el hallazgo se dio el pasado viernes, y que la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana tuvo que montar un operativo de limpieza para despejar la zona. Por lo pronto, es un misterio quién lo hizo y para qué.

"Realmente es llamativo que ocurra algo así, porque la cruz fue realizada con cosas que no están en el lugar. Equivale decir que el vidrio fue transportado y debe haber llevado varias horas su colocación", explicó Francisco Baggio, responsable del mencionado ente municipal. Llama la atención que el lugar no tiene acceso para vehículos, así que tuvieron que trasladar todo a pie.

Neuquén. Personal municipal y vecinal trabajaron horas para la remoción de la misteriosa cruz con puntas de flecha. Foto: prensa municipal

En charla con LU5, Baggio contó que para su remoción "trabajaron siete personas por espacio de casi seis horas. "No entendemos cómo hicieron para instalar la cruz sin que nadie se diera cuenta. Tampoco entendemos del simbolismo".

image

En este sentido, precisó que "la cantidad de vidrio molido extraído fue el equivalente a un bolsón de arena que se utiliza para las obras de construcción. Aparte hubo resto de residuos que también tuvimos que erradicar".

Si bien por ahora no hay pistas aún de quién lo hizo ni para qué, el funcionario municipal llamó a "reflexión" a quienes lo hicieron porque es un "lugar protegido. Por ahora solo tenemos conjeturas, pero no certezas de lo ocurrido. Creemos que fue un trabajo de varias personas y descartamos que haya sido algo artístico porque sino habría fotos o imágenes distribuida en las redes".

El Parque de los Dinosaurios es un área protegida en la ciudad de Neuquén. Foto: prensa municipal

El Subsecretario indicó que "no se está en contra de ningún tipo de expresión", siempre y cuando tengan la autorización correspondiente por ser "un espacio público. En las áreas protegidas, esto está terminantemente prohibido. No hay lugar a interpretaciones. No se puede. El Parque es un sitio de suma importancia para la provincia porque forma parte de lo arqueológico, paleontológico y geológico del neuquino".

Y concluyó: "El Parque es un espacio recreativo, de esparcimiento, pero también de uso científico. Debemos cuidarlo".

FUENTE: Clarín

Seguí leyendo

Se viene otro streaming del CONICET: cuándo comenzará a transmitir la próxima cámara submarina

La fuerte acusación de un excompañero de escuela de Diego Fernández Lima, el joven encontrado muerto en la casa de Gustavo Cerati

Asesinó a sus hijos, hirió a su mujer embarazada y se quitó la vida

YPF presenta un nuevo RIGI, por 400 millones de dólares

La ANMAT prohibió un nuevo suplemento dietario: cuál no comprar

Su esposo y sus hijos la esclavizaron 20 años: Así la rescataron

Horror: mató a sus hijos a machetazos, hirió a su esposa embarazada y se quitó la vida

Uno de los sicarios más peligrosos de Chile fue liberado por error y podría estar en Argentina: en qué zona

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Destacaron la investigación genómica para descubrir el queso contaminado.
Preocupación

Confirman en el país un brote de infecciones potencialmente mortales por el consumo de un queso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum
Dolor

Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes
Viral

Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Foto captura: Infoalbardón
Gresca

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente
Gendarmería

En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Te Puede Interesar

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos
El equipo de especialistas que realizó los estudios y detectaron la humedad en la Casa Natal de Sarmiento.
Prevención

Lo que mata es la humedad: le hicieron tomografías a la Casa de Sarmiento y apareció un dilema que se suma a las termitas

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral
Personajes sanjuaninos

Tamara y Ñoño, un amor de tía y sobrino hecho viral

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones
Declaraciones

Los motivos detrás del rechazo de paritarias de UDAP: fuertes definiciones

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?
En Tribunales

El empresario baleado en Rawson por ladrones no pudo declarar por su mal estado: ¿cuándo podrá hacerlo?