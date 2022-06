Mirá el terrorífico dibujo que le hicieron a una niña de 8 años víctima de bullying

dibujo.jpg El dibujo del horror.

La madre estalló de bronca cuando fue hasta la escuela a reclamar por la situación que atraviesa su hija y la maestra le dijo que el dibujo simplemente “era un juego”.

“Mi nena llorando me dice que no quiere ir a la escuela. Me dice que no quiere existir más, que quiere ir al cielo, llegó a un punto límite”, lamentó. “A mi nena le pegaron, ella se quejó y la maestra nunca dijo nada. Los maestros no dicen nada y si no hacen nada voy a actuar por mano propia”, concluyó.