¡Messi se sinceró con Tinelli! develó intimidades sobre sus hijos y lanzó un dardo a Neymar: "Brasil tiene un millón de jugadores, pero..."

Con la serenidad que lo caracteriza, Messi comenzó la entrevista analizando el panorama de la Copa América: "Hoy por hoy, podemos decir que somos los mejores porque somos los campeones del mundo. Pero eso no nos hace creer que vamos a ganar esta Copa América caminando. Va a ser muy igualada, todas las selecciones son complicadas".

Entre los rivales más duros, Messi destacó especialmente a Ecuador: "Tienen una generación de chicos muy buena, saben bien lo que quieren, son intensos, con pelota tienen en claro lo que hacen y son fuertes físicamente". Y si bien Brasil se presenta como un rival siempre temible, la Pulga no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a la ausencia de Neymar: "Es una lástima (la ausencia de Neymar), pero jugadores tienen un millón. Brasil siempre tiene jugadores de sobra porque sacan distintos continuamente. Si bien Ney no está, porque tuvo un año complicado y no llegó, tienen un millón... Tienen un equipo muy fuerte, muy competitivo. Brasil es como Argentina: es candidata y va a querer ganar la Copa América".

La vida familiar de Messi: intimidades con sus hijos y un tatuaje de Tinelli

Más allá de lo deportivo, la entrevista se llenó de ternura cuando Messi se permitió compartir detalles sobre su vida familiar en Miami. Al respecto, la Pulga contó cómo son sus días en la escuelita de Inter Miami y hasta se animó a definir a cada uno de sus hijos, con Ciro como el más parecido a él: "Se adaptaron rapidísimo y jugar en la escuelita del club ayuda muchísimo. Pasamos muchas horas en el club porque entrenan tres o cuatro veces por semana los tres. Luis (Suárez) también tiene los hijos más o menos de la misma edad, entonces, en vez de juntarnos en casa, nos juntamos en el club a ver los entrenamientos. Mucha vida familiar y disfrutando con ellos".

"Argentina siempre es favorita".



Sobre su vínculo con sus hijos, Messi reveló que intenta no hablarles durante los partidos, pero contó de qué manera reacciona cada uno ante sus comentarios: "Los voy a ver, les gusta que esté, pero en los partidos no les hablo. Después hablamos, pero depende de los momentos y cómo se los decís. Thiago lo asimila de una manera, por ahí es mucho más sensible y le cuesta más, o lo asimila de la peor manera si le decís algo malo, es más susceptible. Hoy está más grande, se da cuenta cuánto hace algo bien o mal y me busca para hablar. A Mateo no, le puedo decir cualquier cosa que le chupa un h... lo que yo le diga, sea bien o mal. Ciro es muy parecido a mí de carácter".

Justamente sobre Ciro -el menor de sus hijos- puntualizó respecto de qué aspectos de su personalidad se parecen a los suyos: "Lo hablamos mucho con Antonela, cada vez tiene cosas más del carácter mío. Yo soy raro, tengo mis locuras, mis momentos... Por ahí estamos todos juntos, están jugando los nenes y él no participa porque le chupa un h... lo que estén jugando, está en otra. Le agarra la locura y no le podés hablar porque puede arrancar para cualquier lado".

Sobre el final de la entrevista, Marcelo Tinelli le reveló a Lionel Messi que había prometido tatuarse a la Pulga con la Copa del Mundo, después de lo que fue la coronación en Qatar 2022. Así, el conductor televisivo le mostró el tremendo tatuaje que ahora luce en su pierna izquierda.

"¿Está recién hecho esto, no? Qué locura... Es impresionante... Es grande, eh...", atinó a responderle el rosarino al ver la ilustración del momento en que Messi besaba el trofeo después de la final ante Francia. "Hay mucha gente que hizo locuras de este tipo, millones... Ese momento fue especial, la Copa estaba ahí y me 'pudo' el ir a besarla y tocarla. Fue un momento muy