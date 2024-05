Máximo Thomsen culpó a otro rugbier por la patada mortal a Fernando Báez Sosa: a quién nombró

Máximo Thomsen y la patada mortal a Fernando Báez Sosa

Tras cuatro años preso, el joven rugbier de 24 años decidió hablar con Rolando Barbaro, de Telenoche, para dar su versión por primera vez. De esta manera, "Machu" puso fin al pacto de silencio planteado por su exabogado Hugo Tomei.

"No fui yo el que pegó esa patada fue Ciro pero se comprobó que esa patada no se da, no llega a impactar. Siempre dijeron que esa persona fui yo y yo claramente no era", manifestó el joven.

