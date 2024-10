Manuel Adorni, lapidario con Lali Espósito: "Es un estilo de música que yo aborrezco"

“ Si en algún momento recibiste fondos públicos, no está mal que uno lo muestre, ¿no? ”, lanzó Adorni, en la entrevista de alrededor de una hora con la conductora y pareja de Milei, “ Yuyito” González. Durante el reportaje, le presentaron el video de la canción Fanático , que aseguró no haber visto antes y en donde Espósito hace referencias a su enfrentamiento con el presidente.

Adorni también criticó que Lali Espósito no se haya referido a la causa que envuelve al expresidente Alberto Fernández y su expareja Fabiola Yáñez. En este contexto, señaló: “También, si tenés alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género o de posible violencia de género y no mostrás otros, también está bueno mostrarlo y nadie se tiene que sentir ofendido”.

"Un estilo de música que yo aborrezco"

“Es música que no me gusta, un estilo de música que yo aborrezco”, opinó. Sin embargo, destacó que Espósito es una artista de “primera línea”, con “millones de fanáticos” y que “puede tener sus propias opiniones”. Instó a “bajar un poco el dramatismo”.

Y concluyó: “Que cada uno sea libre. Imaginate lo que me puede preocupar a mí un video de Lali Espósito, como a ella no le debe preocupar en lo más mínimo lo que hago yo”.

En las mismas declaraciones, aseguró que, si el presidente Javier Milei se lo solicita, estaría dispuesto a ocupar un cargo político; en medio de rumores sobre una posible candidatura en las elecciones legislativas de 2025. El 19 de septiembre fue ascendido a secretario de Comunicación y Medios, con amplias funciones en la difusión de los actos de gobierno, como así también en la gestión y conducción de las radios, Canal 7 y otras empresas, productos informativos y de entretenimientos que dependen del Estado.

Hasta ese momento, Adorni estaba a cargo de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno y, si bien tenía rango de secretario, dependía en el diseño administrativo de la Secretaría General. Desde el ascenso, con estatus de ministro, el funcionario asiste al jefe de Estado, en coordinación con Karina Milei.

“Si me lo pide el presidente, yo estoy para empujar su agenda. Estoy feliz donde estoy, haciendo lo que hago y defendiendo al presidente y al Gobierno; lo que no quita que, en este empuje de la agenda del presidente, él pueda considerar que puedo servirle más en otro lugar”, indicó, aunque advirtió que no se siente “político” ni quiere serlo.

Ante la consulta de “Yuyito” respecto a qué cargo podría ocupar, respondió: “Puede ser en mi casa porque no me requiera más o en cualquier otro lado. Él (Javier Milei) sabe que todo lo que me proponga yo me voy a sentar a conversarlo y haremos lo que mejor resulte para el Gobierno”.