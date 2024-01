Manuel Adorni sobre el paro de la CGT: "es una pérdida de dinero para muchísimos argentinos"

Voz autorizada Patricia Bullrich: "No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente"

Y continuó: “Entendiendo todos que estamos en un momento sumamente complicado y apelando a que esta gente, que apela a voltear las cosas de una manera, digamos, muy…, no violenta, pero sí extremadamente compulsiva; la verdad es que es difícil creer que hoy se pueda dialogar con esta gente”.

Por otro lado, dejó entrever que desde Casa Rosada no confían en que se trate en una movida 100% sindical, sino más bien con un trasfondo político. “Seguimos extrañados por la velocidad que han tomado en anunciar un paro -récord en la historia democrática argentina- y que, en definitiva, respetando la libertad de lo que ellos gusten hacer, entendemos que hoy ha sido un día triste en términos de que mucha gente que ha querido tener un día normal no lo va a poder tener”, remarcó.

En otro momento de la conferencia, Adorni se tomó un minuto para remarcar dónde estarían las pérdidas millonarias a la que hace mención. Al respecto, indicó: “Se han cancelado 295 vuelos, se han reprogramado otros 26, han sido afectados 20,000 pasajeros que van a tener un pésimo día el día de hoy, culpa de esta medida. Y esto le representará a la empresa una pérdida de 2 millones y medio de dólares que pagaremos entre todos los argentinos por desgracia”, haciendo referencia a Aerolíneas Argentinas.

Al ser consultado sobre la decisión de descontar el día a los empleados nacionales que adhieran a la medida de fuerza, el vocero presidencial volvió a dejar en claro que es una decisión tomada.

“Es una decisión que está tomada y no tiene ningún tipo de incompatibilidad o contradicción con respetar el día de paro. Quien quiera parar, que pare. No podemos obligar a que esa decisión la paguen los que no paran o la pague el resto de los contribuyentes. Así que no vemos ninguna contradicción en eso”, dijo.