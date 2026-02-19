viernes 20 de febrero 2026

Justicia

Manosanta cordobés, a juicio por abuso sexual y el vínculo con la muerte de una mujer

Una de las víctimas del delincuente. que suma 37 imputaciones por distintos delitos gravísimos, se suicidó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El juicio contra Fernando José Soria, el hombre de 60 años que se presentaba como “guía espiritual y reikista”, inició en los tribunales cordobeses por supuesto abuso sexual de un numeroso grupo de mujeres que integraban la organización, al tiempo en que fue vinculado a la muerte de una de ellas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la causa fue impulsada por la fiscalía de Alta Gracia, cuya investigación inició en 2020.

Los hechos ocurrieron en el predio donde Soria lideraba su organización, que se presentaba como una escuela de sanación espiritual y terapias alternativas, sucursales que no contaban con habilitación alguna.

El “gurú” o “manochanta” está imputado por 37 hechos entre estafas, privación ilegítima calificada de la libertad , abuso sexual simple doblemente agravado, abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser un ministro de culto, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil y lesiones leves calificadas por violencia de género.

Una de las posibles víctimas terminó por suicidarse tras el abuso, lo que se suma a las demás carátulas e indica un posible condena a prisión perpetua luego de las audiencias que transcurren en la Cámara del Crimen número 8 de la localidad de Alta Gracia, donde ya inició el juicio.

