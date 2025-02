Manejaba borracho, sin licencia y quiso coimear al agente de tránsito con un par de medias

Los controles de alcoholemia, por su efecto disuasorio, hacen que muchos conductores se cuiden y tengan todo en regla cuando salen de noche con su auto. Pero, claro, no todos se preocupan por eso y la responsabilidad de conducir sin alcohol queda de lado.

Sus sospechas fueron confirmadas por el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,71g/l de alcohol en sangre.

Además de la falta por el exceso en el consumo de alcohol, no contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y tampoco por tener el registro nacional de conducir. Hay que recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia 0, y que es obligatorio contar con la VTV y el registro habilitados para circular. La suma total de la multa por todas las infracciones podría llegar a $ 1.400.000.

El inicio del control anticipaba una situación incómoda. Ante el pedido del oficial que le pedía que sople, el conductor le contestó: "soplá la vela". Ya con el resultado confirmado, el infractor aseguró que había tomado "unas 4 o 5 cervezas" unas 2 o 3 horas antes, y que venía de un club junto con dos acompañantes.

"No seas malo, loco" le pidió el hombre al agente una vez que recibió la infracción del control. "Esto no pasa, no pasa ni de la esquina" y "podés ser mi nieto, portate bien" fueron algunas otras frases que dejó este procedimiento. Pero lo más insólito fue cuando le ofreció una insólita: "Te damos un par de medias, algo". Atónito, el oficial le respondió: "¿Usted se piensa que yo voy a hacer eso, que va contra mis principios?".

Las imágenes registradas por el personal de la ANSV evidenciaron el estado en el que se encontraban el conductor y los ocupantes del vehículo, subrayando la gravedad de la situación y la importancia de los controles para prevenir posibles siniestros viales y sus consecuencias.

Desde el comienzo del verano hasta la actualidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizó 4.037 operativos de control en todo el país, de los cuales se fiscalizaron 492.000 vehículos y se sancionaron a 9.080 conductores por distintas faltas que cometieron. Este proceso continuará hasta que se termine la temporada de vacaciones.

Entre las principales infracciones que se detectaron, 1.922 fueron por alcoholemia positiva, 1.345 por falta de documentación obligatoria para circular, 1.157 por no tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o la Verificación Técnica Vehicular (VTV), 669 por no usar el cinturón de seguridad o la silla infantil colocada, 593 por no contar con seguro vigente, y 555 por tener la patente tapada o con algún aditamento.

Para todos los conductores, a la hora de circular es necesario contar con la documentación obligatoria, que consiste en tener el DNI, la licencia de conducir vigente, la cédula verde del auto, el comprobante de seguro al día, la constancia de la Revisión Técnica Obligatoria,(RTO) o la Verificación Técnica Vehicular (VTV), y la patente legible. Además, usar el cinturón de seguridad, contar con un matafuego y la baliza portátil.

