Madre torturaba y golpeaba a sus 5 hijos menores de edad

En diálogo con C5N, la denunciante de nombre Jésica contó que le había prestado la habitación a una mujer, que era conocida suya, con el fin de que se quedara con sus hijos porque estaban en la calle. Pero fue realmente una tortura. “Estuvo tres meses en mi hogar. Al principio en nene de 10 años comentaba que la mamá lo golpeaba y no le daba de comer. Ella me decía que no era verdad y que el nene no la quería”, contó Jésica.

la plata.jpg La madre de los menores, grabada en pleno maltrato. (Captura de video)

“Comprobé que no les cocinaba, no los bañaba, no los llevaba al colegio ni al médico, siendo que el nene de 2 años tenía una pérdida importante de pelo en la cabeza”, agregó. Pero los maltratos no quedan ahí: “les ponía una media en la boca para que no lloraran”.

Jésica describió también varios de los episodios de violencia que sufrieron los menores. “Una tarde, después de una golpiza, el bebé convulsionó. Un móvil policial lo llevó hasta la salita y yo volví a cuidar a los otros hermanos porque ella fue al hospital y estaba solos”.

En la noche todo se ponía peor: “era una tortura. Ella se iba y los dejaba en la habitación. Se iba todas las noches”, aseguró Jésica: “Los golpes eran muy fuertes. Ató al nene de la reja de la ventana de la habitación con un bretel del corpiño”.