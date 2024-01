Los opositores dialoguistas darán quórum y votarán a favor de la Ley Ómnibus en Diputados

Tanto la UCR como Hacemos Coalición Federal, el espacio que aglutina ex PRO, peronistas no K, socialistas y “lilitos”, mantuvieron reuniones de bloque para unificar criterios. Ambos espacios decidieron allanar el camino para que este miércoles haya sesión, aunque dejaron en claro que todavía no hay acuerdo sobre varios puntos centrales, como facultades delegadas, privatizaciones, biocombustibles y Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otros.