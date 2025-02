Los incendios también avanzan en Corrientes: más de 200 mil hectáreas afectadas en el 2025

En Corrientes temen que se repita lo vivido entre fines de 2021 y principios de 2022, cuando las llamas consumieron más del diez por ciento de la superficie provincial, con una gran afectación de los Esteros del Iberá. Ahora el fuego está localizado más al sur, pero si la sequía y elevadas temperaturas se prolongan, es probable que la situación se agrave y los incendios se generalicen.

El coordinador del Comando Operativo de Emergencias de la provincia de Corrientes (COE), Bruno Lovinson, señaló que en lo que va del año se perdieron más de 200.000 hectáreas, pero esa cifra podría incrementarse cuando se obtengan datos más precisos a partir de imágenes satelitales.

Fuentes vinculadas a Defensa Civil de Corrientes admitieron que la situación “es muy complicada” porque falta personal para poder luchar contra el fuego. “Se armaron brigadas pero son dos personas por camioneta y eso no alcanza”, explicaron.

Además de los bomberos voluntarios y las brigadas de incendios forestales de Corrientes, las llamas son combatidas con apoyo de dos aviones hidrantes y un helicóptero, pero los recursos parecen ser insuficientes para atacar los frentes que arrasan forestaciones y campos.

Este domingo, en cercanías del acceso a Paso de los Libres se interrumpió el tránsito sobre la ruta nacional 14 debido al avance de las llamas. Muchos automovilistas tuvieron que retornar debido al peligro que generaban las enormes lenguas de fuego que se desprendían de los resecos pastizales.

Cerca de las 16 del domingo, en inmediaciones de Bonpland, los bomberos de Paso de los Libres y Monte Caseros no pudieron frenar el avance del fuego que tomó una forestación y luego los campos lindantes con la ruta nacional 14. Con apoyo de Gendarmería, se interrumpió el tránsito durante más de dos horas. Pasado el peligro para los viajeros, se volvió a habilitar el paso de los vehículos, aunque muchos ya habían optado por girar en “U” y buscar rutas alternativas para continuar viaje.

Lovinson señaló que el fuego es combatido por “ocho cuarteles de bomberos, seis Brigadas Rurales de Incendios Forestales de la provincia de Corrientes (BRIF), también tenemos desplegado un avión hidrante y un helicóptero. Se armó además una Unidad Comando para coordinar la operación de maquinaria pesada de Vialidad Provincial para intentar cortar el avance del fuego”.

“Los dos grandes incendios que teníamos fueron controlados en las últimas horas y a las 11 de este lunes sólo estamos con una guardia de cenizas en cercanías de Bonpland y en el paraje San Salvador, sobre la ruta 126, pero tenemos algunos días complicados por delante porque están anunciadas temperaturas superiores a los 40 grados y las lluvias recién llegarían el jueves”, explicó Lovinson a Clarín.

“Esta semana va a ser crucial para saber qué va a pasar. Están anunciadas algunas lluvias para el jueves, pero tienen que caer entre 80 y 100 milímetros para que podamos ganar unos diez días de tranquilidad”, sostuvo un funcionario que sigue muy de cerca la situación. Y admitió que “el panorama no es alentador” debido a las elevadas temperaturas que se mantendrán durante toda la semana.

Ana González, una productora de Curuzú Cuatiá, sufrió la pérdida total de sus campos por el avance del fuego. “Nunca viví esto, es la primera vez que me pasa, y realmente es desesperante, angustiante. No podés creer que se te acaba el sueño de uno que va construyendo con sacrificio, con esfuerzo”, relató.

“Yo soy una laburante más, no es que me sobra, estoy sacrificando, arriesgando, con mis peones, y que se me acabe todo en un segundo es muy triste, fue muy lamentable. Ver el campo totalmente destruido, hoy está todo quemado. Se acabó a todo, porque se quemó totalmente el campo, los alambres se destruyeron todos”, agregó.

En Misiones también se registraron en los últimos días algunos incendios pero de menor magnitud. La situación más dramática se vivió este domingo en Posadas, donde un bombero de la Policía de Misiones murió electrocutado al tomar contacto con un cable energizado cuando acudió en ayuda de una compañera de labor que había sufrido una descarga.

