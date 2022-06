Lo condenaron a 6 años y medio de prisión por el ataque de sus perros a un peatón

La pena dolosa para el dueño es porque además, los perros contaban con antecedentes: ya habían matado a otros perros y también atacado a otras personas, aunque ninguna de la magnitud del ataque de abril.

"No hay precedentes de este fallo en la Provincia. Es un caso bastante complejo desde el punto de vista penal, pero la persona responsable se encuentra detenida desde el mismo momento en que se produjeron los hechos", explicó Javier Raidan, abogado de la víctima.

En charla con el canal TN, el letrado dio detalles de cómo fue el salvaje ataque hacia este hombre que simplemente iba caminando por la calle de su barrio, en Wilde.

"Fue brutal -dijo-. Uno de los perros le comió literalmente el brazo derecho. Otro le comprometió seriamente el izquierdo; y el tercero le dejó secuelas irreparables en su pierna izquierda. De hecho, tras el ataque, mi cliente quedó discapacitado de por vida. Estuvo internado tres meses en terapia intensiva. El hecho fue gravísimo".

El imputado fue acusado de omitir la obligación de adoptar medidas de seguridad y prevención en su domicilio, ubicado en la calle Méndez al 1800 en la localidad bonaerense, donde se encontraban alojados los tres animales.

La raza fila brasileño es “potencialmente peligrosa” y según la mirada de la Justicia, la vivienda no contaba con estructuras suficientemente resistentes ni adecuadas que impidieran que los perros se escaparan.

Tanto la defensa como la fiscalía habían solicitado la pena máxima para esta clase de delito: 10 años de prisión; la Justicia dictaminó seis años y medio.

El ataque de los perros y el testimonio de la víctima

El ataque se produjo el 19 de abril de 2021. Fue cuando Claudio José Gómez caminaba por la calle y los perros lo tomaron por sorpresa.

“Me encuentro con tres perros grandotes, de los cuales uno hace contacto visual conmigo. Pocos pasos después, el que me estaba gruñendo, se me prende a una pierna y yo atino a agarrarme de un árbol. Ahí se me vienen los otros dos encima”, testificó la víctima en el juicio.

“Me muerden los tres. Yo me agarraba de un tronco pero pierdo el equilibrio y caigo. El que me estaba agarrando la pantorrilla, suelta, y me agarra del brazo derecho; ya tirado en el piso los otros me mordían las piernas, los pies y el otro brazo izquierdo. El grandote que me agarró el brazo derecho, me lo comió y vi como se lo tragaba”.

Con los gritos del hombre atacado, fueron varios los vecinos que salieron a la vereda con intención de ayudarlo, pero los perros no cesaron su ataque.

Finalmente fueron dispersados cuando uno de los vecinos los roció a con un matafuegos. Recién allí se terminó la agresión, aunque habían casi desmembrado al hombre.

"Uno de los perros murió producto a que uno de los vecinos le aplicó una serie de puñaladas porque le comió el brazo a mi cliente -consignó el abogado-. Los otros dos fueron secuestrados por la Justicia y llevados a Avellaneda, que tienen un hospital veterinario, pero luego les fueron devueltos a la dueña de casa". explicó.

"De todos modos, en la sentencia emitida y cuando el fallo quede firme, ambos perros serán sometidos a ´'eutanasia' porque por las pruebas presentadas no están en condiciones de ser educados", explicó el abogado.

