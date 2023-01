"Le sostenía la cabeza y le decía que se quede conmigo", el conmovedor relato de la joven que intentó salvarle la vida a Fernando

Virginia Pérez Antonelli veraneaba en Villa Gesell aquel 18 de enero de 2020 en que mataron a Fernando Báez Sosa. Incluso, esa madrugada fatal estaba en la zona del boliche Le Brique, frente al que ocurrió el ataque de los rugbiers. Solidaria, la joven se acercó al policía Maximiliano Rosso Suárez, el primero que le hizo masajes de reanimación a la víctima y quien constató que no tenía pulso, y continuó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Este jueves, fue una de las testigos en el juicio. Su relato fue estremecedor.

“Vi a un chico tirado en el piso y me acerqué. Un chico de mi edad estaba arrodillado al lado de Fernando preguntando si alguien sabía hacer RCP. Como yo había hecho un curso en la Cruz Roja, me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar (las maniobras), fue parte del relato de Virginia.