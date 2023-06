Las "vecinitas" de San Juan que revolucionan TikTok

Las dos jóvenes, que suelen presentarse como “las Mellis”, tienen millones, literalmente, de fanáticos, que están muy atentos a todo lo que hacen porque Flor y Agus se mantienen muy activas en sus redes sociales, sorprendiendo constantemente a sus fans con nuevos desafíos.

Por supuesto, las jóvenes también tienen sus diferencias: Florencia se confiesa apasionada por el entrenamiento, declarando que es una mujer con metas muy claras, dispuesta a llegar a ellas gracias a una firme mezcla de deseo, disciplina y decisión; por su parte, Agustina prefiere mostrarse más relajada, al declarar que es una amante de los viajes, compartiendo fotos de todos los sitios que visitó los últimos años, incluyendo lugares tan emblemáticos como Mykonos, París, Ibiza, Madrid y Amsterdam.

Lo que ambas hermanas comparten es su pasión por las playas y el baile, algo que demuestran constantemente en TikTok, donde sus videos más populares las muestran haciendo coreografías al borde del mar.

Video de las hermanas Ballarini en la playa:

Obviamente, sus seguidores le dejaron toda clase de mensajes picantes intentando llamar su atención: “¡Hola, vecinas! Soy de San Juan, quiero conocerla”; “Por favor, decime que son solteras”; “Si vivís en Mendoza somos vecinos, yo soy sanjuanino y estoy solito; “¿Son mendocinas? Please, decime que este verano lo pasan acá? ¡Las quiero encontrar en la playa, o en un boliche, no sé, dónde quieran!”; “¡Vamos, Mendoza todavía, no hay mujeres más lindas que las nuestras! ¡Que lloré San Juan, Córdoba, Buenos Aires y toda Argentina!”.

El video de las hermanas postulándose para entrar a “Gran Hermano 2022”:

