Las preguntas que Máximo Thomsen no supo o no quiso responder

Tras su exposición, el acusado aceptó responder preguntas del fiscal Gustavo García, pero solo referidas a él y no de otras personas.

Las preguntas de los fiscales a Máximo Thomsen

Thomsen contó que en a la salida del boliche él vio "un grupo grande de chicos con un amigo, como que se iba a enfrentar" y que al acercarse fue cuando sintió "un golpe en la cara".

Y ante las preguntas del fiscal para que identifique a quiénes veía en uno de los videos del hecho, Thomsen dijo: "Yo no soy", y no aceptó responder quién era.

Entonces le repreguntaron si sabía a quién le estaban pegando en el video y él respondió: "Hoy en día por todo lo que vi, sé que es la víctima."

-¿Qué hizo usted? - inquirió el fiscal.

-Yo cuando entré a la ronda y recibí el golpe y pegué una patada o dos, no sabía ni a quién ni cómo. En ese momento no sabía a quién le había pegado.

-¿Le pegó a esa persona que está en el suelo?

-No sé.

-¿Esta persona estaba caída, estaba parada?

-No recuerdo. En ese momento estaba en shock - señaló Thomsen en referencia a su expulsión previa del boliche cuando él sintió que se "asfixiaba" por la forma en la que lo sacaron los empleados de seguridad del local.

El fiscal le volvió a preguntar su reconocía que él estaba en el video, pero el acusado respondió que solo entró a la ronda tirando patadas.

Por ello le consultaron sobre las patadas y el acusado explicó: "Dije que quizás una, quizás dos, pero no recuerdo."

Y reiteró que no iba a responder preguntas referidas a otras personas.

Seguidamente, el fiscal le preguntó sobre algunas prendas halladas adentro de la casa donde fue detenido junto a los otros acusados, si son de alguno de ellos y ante cada foto de las mismas que le mostraron dijo: "No es mía."

-¿Esa camisa es suya?

-No lo recuerdo.

Sin embargo, el acusado sí reconoció el calzado que, según los peritos, tenían sangre de la víctima y dejaron marcas en el rostro de Fernando.

-Esa zapatilla marca Cyclone son de su propiedad?

-Son mías.

-¿Era la que usted usaba la noche del 18 de enero de 2020?

-Sí.

Mientras que, en otro tramo del interrogatorio, intervino el fiscal Juan Manuel Dávila:

-La persona que está en el piso, ¿advierte si tenía alguna reacción?

-En ese momento yo no miré, no presté atención. Yo miré hacia arriba.

-¿En los videos que se han estado pasando desde hace doce jornadas se vio reflejado alguien que le haya pegado a usted?

-No lo advertí.

A su turno, Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando, tomó la palabra para preguntar.

"No me siento cómodo respondiendo a una persona que me insultó mucho, insultó a mi mamá", dijo Thomnsen cuando el letrado quiso comenzar a interrogarlo.

-¿Por qué se cambió la ropa? - preguntó Burlando.

-No voy responder.

El abogado lo quiso interrogar también sobre lo que hicieron después con otros de los acusados como, por ejemplo, ir a comer a McDonald`s.

-No voy a responder.

Ante esta situación, finalmente intervino la presidenta del tribunal, la jueza Claudia Castro, para recordar que el acusado tiene derecho a no responder.

(Fuente: Minuto Uno)