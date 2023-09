La tragedia que sucedió en una clínica sanjuanina se repitió en Mendoza

De acuerdo a lo que señalan medios mendocinos, la mujer se había terminado de realizar un estudio oftalmológico en el hospital cuando se dirigió al ascensor para retirarse. Debido a las lesiones, se encontraba internada en terapia intensiva, tras ser asistida luego del accidente, pero lamentablemente no pudo reponerse.

En la jornada de hoy informaron que Susana Montón, como fue identificada la víctima, falleció a causa de las lesiones.

image.png

Su sobrino, Rodrigo Montón, comentó en diálogo con Radio Nihuil que a su tía la habían dejado sola luego de hacerse un fondo de ojos. “Mi tía estaba acompañada con un enfermero, quien le dijo que se quedara ahí. Me dijo después que como a las dos o tres horas, el enfermero nunca volvió. Ella se quedó solita y pasó eso. Ella no podía estar sola. En el mismo hospital están diciendo que, justamente en ese momento, las cámaras no funcionaban”, comentó.

El hecho está siendo investigado por las autoridades del Hospital Central, para determinar qué fue lo que falló provocando una víctima fatal, pero desde el entorno de Susana también confirmaron que van a ir a la Justicia para que los responsables terminen tras las rejas.

El caso sanjuanino y las llamativas similitudes

Tal como sucedió en Mendoza, en San Juan hay registro de un episodio tan similar que es llamativo. No solo por las características del accidente, sino por la edad, lugar y desenlace.

Sucedió el primero de mayo de 2019. Nancy Galletti, de 59 años, se encontraba en la clínica Santa Clara cuando, desde el segundo piso llamó al ascensor, la puerta se abrió, pero cayó por el hueco al vacío.

En la misma clínica fue asistida por las heridas e intervenida, pero lamentablemente no pudo soportar las lesiones y falleció el 4 de mayo.

image.png

Tras conocerse el deceso, la familia judicializó la causa, buscando responsabilidades en las autoridades de la clínica, pero la Justicia eximió a Santa Clara cuatro meses después, señalando que la responsabilidad recaía en la empresa encargada del mantenimiento de los ascensores del nosocomio.

Judicialmente las últimas novedades fue que se había anulado el procesamiento contra Esteban Icazzatti, el técnico de ascensores de la clínica. “En la provincia no existe ningún tipo de normativa administrativa que exija un estándar de mantenimiento de los ascensores, que eso es un criterio que tiene que ver con el cuidado de todas las personas que usan este tipo de aparatos técnicos, pero no hay ni siquiera un poder de policía que pueda controlar por parte de alguna autoridad administrativa pública, este tipo de mantenimiento. En base a eso estamos tratando de que se lleve a cabo la pericia o la parte técnica con el rigor correspondiente y que, en realidad, también se haga responsable a las personas que han dispuesto y disponen de los presupuestos para los mantenimiento y cambios”, había señalado en declaraciones radiales el abogado de Icazzatti, Juan Manuel Riveros, en 2021.