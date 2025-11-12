miércoles 12 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tristeza

La pérdida de Alberto Fernández: murió Dylan

Este miércoles falleció Dylan, el collie del ex presidente Alberto Fernández.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ex presidente Alberto Fernández despidió a su perro Dylan, quien falleció luego de varios meses de dificultades en su salud.

Lee además
femicidio de cecilia strzyzowski: emerenciano sena y marcela acuna intentaron despegarse del crimen
Chaco

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron despegarse del crimen
alerta en mendoza, entro en actividad el volcan planchon-peteroa: ¿hay que preocuparse en san juan?
Video

Alerta en Mendoza, entró en actividad el volcán Planchón-Peteroa: ¿hay que preocuparse en San Juan?

El can había acompañado al ex mandatario durante su paso de cuatro años por la Quinta de Olivos.

Dylan vivía junto a Fernández en el barrio porteño de Puerto Madero y tenía un paseador que lo sacaba a diario.

En los últimos tiempo, se lo había visto por el barrio desmejorado y con dificultades para desplazarse.

“Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio”, expresó Fernández en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!”.

Embed - Alberto Fernandez on Instagram: "Aunque tal vez nunca te lo dije, siempre esperé que llegaras. Fuiste parte de mi vida, dándome lealtad, alegría y ternura. Me regalaste una amistad incondicional que solo algunos humanos me han dado. Compartimos momentos maravillosos colmados de una silenciosa paz y otros llenos de alegría y bullicio. En los últimos meses te fuiste apagando y hoy, con mucho dolor, te despido. Dylan, mi entrañable amigo, gracias por tanto amor, que creo haber correspondido. Ahora correrás en algún paraíso en el que, seguramente, volveremos a encontrarnos. ¡Hasta siempre, amado Dylan!"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Una cámara captó al femicida de Débora Bulacio arrastrando el cuerpo hasta enterrarlo

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

Incendiaron la casa de un alumno de 10 años acusado de manosear a dos compañeras

La autopsia de Débora Bulacio confirmó que fue estrangulada y golpeada: su pareja sigue detenida

Shakira vuelve a Córdoba: cómo conseguir entradas con preventa y hasta 6 cuotas sin interés

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Ciudad de Buenos Aires: hay varios heridos

Por la tragedia de Once, ordenaron la detención de Julio De Vido

Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea tras una pelea con su pareja

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido
Fatalidad

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero
Insólito

Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

El joven pocitano que fue condenado a 4 años de cárcel.
Condena en Tribunales

Tiene 18 años y pasará los 4 próximos años en el penal de Chimbas por compartir pornografía infantil

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido
Fatalidad

Murió Oscar Garay tras un terrible accidente de tránsito: su auto se incendió y quedó destruido

Cae Gabriel Paredes, conocido como el terror de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo
Capital

Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Te Puede Interesar

Un día con Guillermo Baigorrí, el constitucionalista que quiere una fiscalía más cerca de la gente
Fiscalía General

Un día con Guillermo Baigorrí, el constitucionalista que quiere una fiscalía más cerca de la gente

Por Luz Ochoa
Acusan por homicidio simple al automovilista del choque fatal en San Martín y lo mandan al Penal de Chimbas
Curioso caso

Acusan por homicidio simple al automovilista del choque fatal en San Martín y lo mandan al Penal de Chimbas

La agrupación de Arancibia pegó el volantazo y apoyará a la lista de Gustavo Sánchez en las elecciones del Foro
Polémica

La agrupación de Arancibia pegó el volantazo y apoyará a la lista de Gustavo Sánchez en las elecciones del Foro

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta
Impactante

Problemas para un reconocido empresario que chocó en Santa Lucía: afirmaron que estaba ebrio y le radiaron la camioneta

Alerta en Mendoza, entró en actividad el volcán Planchón-Peteroa: ¿hay que preocuparse en San Juan?
Video

Alerta en Mendoza, entró en actividad el volcán Planchón-Peteroa: ¿hay que preocuparse en San Juan?