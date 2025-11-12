miércoles 12 de noviembre 2025

Imágenes fuertes

Impactante incendio en Caballito por una fuga de gas: un herido grave y varios evacuados

Las llamas alcanzaron más de 12 metros de altura tras la rotura de un caño de gas en plena vía pública. El siniestro fue controlado luego de un intenso operativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio en caballito

Un incendio de grandes proporciones se desató este miércoles en el barrio porteño de Caballito, luego de una fuga de gas que provocó una explosión en un caño de media presión. El hecho ocurrió en la intersección de Riglos y Formosa, donde las llamas alcanzaron hasta 12 metros de altura y obligaron a evacuar a varios vecinos.

Según confirmaron fuentes oficiales, un hombre sufrió graves quemaduras y fue trasladado de urgencia al Hospital Durand por personal del SAME. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos de la Ciudad, junto a equipos de Metrogas, Defensa Civil y Edesur, que realizaban tareas en la zona al momento del siniestro.

Las imágenes registradas por los vecinos muestran la magnitud del incendio, que afectó el frente de un edificio y causó daños materiales en un estacionamiento cercano. “Dos motos quedaron totalmente calcinadas y un auto resultó parcialmente afectado por la radiación del calor”, precisó el comandante Diego Coria, de Bomberos de la Ciudad.

image

El fuego comenzó mientras cuadrillas de Edesur trabajaban por una emergencia eléctrica. Durante esas tareas, un caño de gas se rompió y generó la fuga masiva que luego se prendió fuego. Ante el riesgo de explosión, Metrogas cortó el suministro en los edificios adyacentes y desplegó personal para sellar la pérdida.

“Se realizaron tareas de apertura y prensado del caño para reducir la altura de la llama. Es un trabajo complejo porque no se puede cortar directamente el gas en estos ramales”, explicó Coria. Alrededor de las 19:40, el incendio fue controlado, aunque los equipos continuaron trabajando durante horas para asegurar el área y evitar nuevos focos. El tránsito fue cortado sobre la calle Riglos entre Formosa y Alberdi para permitir el operativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1988751533966581968&partner=&hide_thread=false

Los vecinos vivieron momentos de extrema tensión. “Empezamos a escuchar mucho ruido y cuando nos asomamos eran llamaradas enormes”, contó Leila, una residente de la zona, en diálogo con TN. “Llamamos a la policía y los bomberos llegaron enseguida con el camión hidrante”, relató.

Según los testimonios, el fuego se originó sobre la vereda, cerca de una obra reciente. “Suponemos que tocaron un caño o algo, porque prendió muy rápido”, agregó la vecina.

Aunque las autoridades confirmaron que no hay peligro de explosión, el edificio más afectado sufrió daños importantes en su fachada. También fueron evacuadas nueve personas como medida preventiva. Los bomberos y técnicos de Metrogas continuaban trabajando avanzada la noche para completar el sellado del caño y normalizar el suministro en la zona.

