miércoles 12 de noviembre 2025

Fuerte video

Una cámara captó al femicida de Débora Bulacio arrastrando el cuerpo hasta enterrarlo

El sujeto fue detenido cuando intentaba escapar de Bahía Blanca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En medio de la noche y sin testigos presenciales, Ángel Andrés Gutiérrez trasladó el cuerpo de Débora Damaris Bulacio Del Valle hasta el lago de Los Cines, donde lo enterró. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad y se convirtió en una de las principales pruebas para esclarecer el femicidio ocurrido en Necochea.

Débora, de 36 años, había sido vista por última vez el sábado pasado en el camping Miguel Lillo, adonde había llegado con su pareja para pasar el fin de semana. Su cuerpo fue hallado el martes, dentro de una bolsa de consorcio y en posición fetal, enterrado en la arena a pocos metros del lago, entre la avenida 2 y la calle 72, una zona cercana al mar.

Las imágenes que orientaron la búsqueda de Débora

La cámara que resultó clave estaba instalada sobre la calle 101, entre el camping y el lago. En el video se observa a una persona que camina con una linterna, o un teléfono encendido, y arrastra un objeto de gran tamaño en dirección al lugar donde finalmente se encontró el cuerpo.

A pocos metros del punto señalado por la filmación, los investigadores hallaron un alambre perimetral cortado y huellas de arrastre, lo que llevó a acotar la zona de rastrillaje. Allí se desplegaron equipos de Policía Científica, Bomberos y personal de Prefectura.

Durante las tareas en el área, los peritos encontraron prendas de vestir dispersas, incluidas calzas, zapatillas -una en lo alto de un árbol y otra en la base- y ropa de Débora con manchas que serían de sangre. Todos los elementos fueron secuestrados y enviados a laboratorio para su análisis.

La carpa de la pareja también fue encontrada, oculta entre los matorrales de un médano cercano al muelle de pescadores, en un radio de aproximadamente tres kilómetros del sitio donde fue hallado el cuerpo.

Según la reconstrucción del fiscal Walter Pierrestegui, de la UFI de Género de Necochea, el crimen se habría cometido entre las 22 del sábado y las 5 del domingo. “En ese rango de horas sucedió todo. Él se retiró caminando del camping por el túnel de salida”, precisó el funcionario judicial.

La detención del sospechoso

Tras un operativo de búsqueda, Ángel Gutiérrez fue detenido el lunes mientras intentaba escapar de la ciudad haciendo dedo sobre la ruta. Al ser interceptado, se mostró nervioso y evitó responder con claridad las preguntas de los investigadores.

Durante el interrogatorio, dijo “no recordar nada” de lo sucedido y se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, una decisión que el fiscal Pierrestegui consideró “llamativa”.

De todos modos, el acusado entregó el patrón de desbloqueo de su teléfono celular, donde los peritos detectaron llamadas a Débora realizadas en la madrugada del domingo 9 de noviembre, cuando, según los investigadores, el femicidio ya se habría consumado.

Al momento de su detención, Gutiérrez presentaba lesiones compatibles con rasguños, lo que refuerza la hipótesis de que Débora intentó defenderse durante el ataque.

El expediente quedó a cargo del fiscal Pierrestegui y de la jueza de Garantías Aida Ihuez. La investigación continúa con peritajes sobre el teléfono del acusado, las imágenes de las cámaras del camping y las muestras levantadas en el lugar del hallazgo.

Mientras se esperan los resultados de los análisis forenses, los investigadores sostienen que la evidencia recabada -especialmente las grabaciones y los rastros encontrados en la zona- confirma la secuencia del traslado y el ocultamiento del cuerpo, un hecho que conmocionó a la comunidad de Necochea.

Débora Bulacio Del Valle fue asesinada en un entorno que, en principio, debía ser de descanso y recreación. Las imágenes captadas en la oscuridad fueron las que terminaron revelando el recorrido final del femicida y permitieron a los equipos de búsqueda encontrarla y reconstruir los últimos movimientos del acusado.

