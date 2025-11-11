miércoles 12 de noviembre 2025

Otro femicidio

La autopsia de Débora Bulacio confirmó que fue estrangulada y golpeada: su pareja sigue detenida

El informe preliminar reveló que la mujer fue asesinada de forma manual y su cuerpo arrastrado. Ángel Andrés Gutiérrez, su pareja, está acusado de femicidio y se negó a declarar ante la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La investigación por el femicidio de Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer de 38 años asesinada en un camping de Necochea, sumó nuevos elementos tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia. Según informó TN, el estudio determinó que fue estrangulada manualmente y golpeada, y que su cuerpo presentaba heridas superficiales compatibles con haber sido arrastrado.

El principal sospechoso es su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, quien había viajado con ella al camping Miguel Lillo para pasar unos días. El hombre fue detenido e imputado por femicidio, pero decidió no declarar ante el fiscal Walter Pierrestégui, a cargo del caso.

El cuerpo de la víctima fue hallado semienterrado el martes por la tarde, cerca del predio donde la vieron por última vez. Los peritos detectaron lesiones defensivas que indicarían una pelea a corta distancia. Una de las principales hipótesis apunta a que Gutiérrez la asesinó y arrastró el cuerpo de manera zigzagueante, dejando un rastro visible.

Una cámara de seguridad de la zona resultó clave: en las imágenes se observa una figura con una linterna o celular realizando movimientos compatibles con los de arrastrar un objeto. Esa evidencia permitió acotar el radio de búsqueda, según confirmó el fiscal.

No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos”, explicó Pierrestégui.

De acuerdo con la reconstrucción, el crimen se habría cometido entre las 22 del sábado y las 5 del domingo. Tras el hecho, Gutiérrez fue visto saliendo caminando del camping y más tarde fue encontrado haciendo dedo sobre la ruta, en un aparente intento de abandonar la ciudad.

Al ser interrogado, se mostró evasivo y dijo no recordar nada, y posteriormente se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, una actitud que el fiscal calificó como “llamativa”.

