martes 11 de noviembre 2025

Investigación

Hallaron el cuerpo de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea tras una pelea con su pareja

La mujer había sido vista por última vez el sábado por la noche, cuando tuvo una pelea con su novio. El cuerpo fue hallado en el fondo de un lago.

Redacción Tiempo de San Juan
image

La Policía de Necochea confirmó que encontró este martes por la tarde el cuerpo de Débora Bulacio (38), la mujer que llevaba desaparecida cuatro días tras una pelea con su novio.

El hallazgo se produjo en los alrededores de un lago que se encontraba al lado del camping al que había ido la pareja, según confirmaron fuentes policiales a TN.

La búsqueda de Débora había comenzado el martes con un rastrillaje por una playa ubicada en las cercanías al camping, en donde apareció una carpa que utilizaba la pareja. La misma tenía además manchas de sangre. Por ese motivo, la investigación había virado de la búsqueda de una persona perdida a un posible femicidio.

Así lo informaron fuentes policiales citadas por Diario Necochea. Los investigadores encontraron la carpa en las inmediaciones del parador South 38, ubicado sobre la costa.

A la par, los investigadores habían encontrado una cámara de seguridad en la zona del camping en la que se veía a un hombre arrastrando lo que parecía ser un cuerpo. Para eso, había roto el alambre perimetral del camping en el que ambos paraban.

Débora había llegado Necochea para pasar unos días de campamento junto con su pareja, Ángel Andrés Gutierrez (32), pero abruptamente sus familiares denunciaron su desaparición durante el fin de semana.

Desde entonces, un fuerte operativo de búsqueda integrado por Policía local y Defensa Civil se desató en la zona donde está ubicado los campings del Parque Miguel Lillo y también en esa zona de la playa bonaerense.

Ambos son de Barker, una localidad bonaerense ubicada entre Necochea y Tandil. Están juntos desde hace dos años. Según confirman medios locales, hay testigos que escucharon una fuerte discusión durante el sábado por la noche. Y que en la mañana del domingo, alrededor de las 8.30, se vio al hombre salir en solitario del camping.

El testimonio central lo aportó el sereno del camping, a quien le llamó la atención que el novio se fuera del lugar de acampe y, en cambio, Débora nunca pasara a registrar su salida.

A esto se le sumó que familiares de Débora no tuvieron respuesta durante el fin de semana, ni a llamados telefónicos, ni a mensajes de texto. "El sábado es lo último que sabemos de ella", confirmaron.

FUENTE: Clarín

El Gobierno nacional ya estipuló los días de clases para el año próximo.
Próximo ciclo lectivo

El Gobierno confirmó el piso de 190 días de clases en 2026 y advierte que controlará que se cumpla

Redacción Tiempo de San Juan

Redacción Tiempo de San Juan
